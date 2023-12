„Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ – Gast mit Lachkrampf: „Kann nicht mehr“

Suhl in Thüringen ist nicht unbedingt die erste Adresse, wenn man an bekannte Weihnachtsmärkte denkt. Oder gar an große Showbühnen. Und doch ist die Stadt im Süden Thüringens seit fast 20 Jahren Ort für eine TV-Show der Superlative: „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen.

Mit der Sendung läutet die ARD quasi die Weihnachtszeit ein, Millionen Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind live dabei. Es gibt viel Tanz, viel Gesang und lustige Geschichten. Für die Geschenktipps ist Sänger Ross Antony zuständig, das ist beim Adventsfest so Tradition.

Verrückt: Ross Antony hat 13 Weihnachtsbäume

Der frisch blondierte Moderator hat einige verrückte Ideen mit im Gepäck, die er stolz Florian Silbereisen präsentiert. Bekannt wurde er übrigens durch die Castingshow „Popstars“ auf RTL2, dort wurde der Musicalsänger 2001 Mitglied der Gruppe Bro’Sis. Inzwischen hat der 49-Jährige seine eigene Schlagersendung im MDR-Fernsehen.

Der immerzu aufgedrehte Moderator gibt zu: Er hat einen totalen Weihnachtsfimmel. Sage und schreibe 13 Tannenbäume hat er in seiner Wohnung stehen und es gibt dort kaum eine Ecke, die nicht mit Lichterketten, Nussknackern oder Weihnachtsengeln dekoriert ist. Und das schon seit dem 15. Oktober! Sogar einen Glühweinstand hat er auf der Terrasse.

„Wie soll ich jetzt weitermoderieren?“

Ross Antony singt vom „Weißen Wunderland“, denn er steht total auf Schnee und auf Weihnachtsbäume. „Und ich habe ein tolles Geschenk dabei, dass beides vereint“, frohlockt er danach. Es ist ein kleiner Christbaum, der permanent mit Kunstschnee berieselt wird. Dann kommt eine weitere Super-Idee.

Kichernd stülpt er Florian Silbereisen ein „Sofa to go“ über den Kopf. Das Ding sieht aus wie ein überdimensionales Kissen mit Hosenträgern. „Schön kuschlig, einfach nur reinschlupfen“, kichert er. „Man kann sich hinlegen, man kann nur nicht wieder aufstehen.“ Genau das macht Florian Silbereisen fatalerweise.

Wie eine Schuldkröte wälzt der sich hilflos auf dem Boden. „Wie soll ich denn jetzt weitermoderieren?!“, fragt er verzweifelt. Das bringt Ross total aus der Fassung. Der britische Schlagersänger kann sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten. Mühsam puhlt er Flori aus dem unhandlichen „to go“-Möbel und kreischt „Ich kann nicht mehr!“ Das Publikum findet’s zum Schießen komisch.