Danni Büchner: Ehrliches Geständnis nach Dschungelcamp – „Ich bin in einer Situation, in der...“

View this post on Instagram

3. PLATZ ❤ UNSERE DSCHUNGELPRINZESSIN 👑 • WEITER ALS ERTRÄUMT, MIT DEM FINALE HABEN WIR NIEMALS GERECHNET. DANNI WOLLTE IMMER MINDESTENS DEN 6. PLATZ (WIE IHR GELIEBTER JENS) BELEGEN UND DAS HAT SIE LOCKER GETOPPT 💪🏻 WIR SIND ALLE SOOO STOLZ 🙏🏻 IHR HABT ALLE EUREN TEIL DAZU BEIGETRAGEN, IHR SEID DER ABSOLUTE WAHNSINN! DANKE‼ • Danke an alle die ein Teil von @ichbineinstar.rtl waren 🐊🦎🐍🐛🐜🦗🕷 • Wir freuen uns jetzt von unserer lieben Danni zu hören 😍 • ❤ TROTZDEM BLEIBEN WIR TEAM DANNI - JETZT ERST RECHT ❤ FÜR DANNI UND GEGEN MOBBING ❤ • Liebe Grüße @melanie.thiele 💚 _ #teamdanni #teambuechner #dannibuechner #ichbineinstarholtmichhierraus #ibes # #dschungelcamp #australien #rtl #teamdannijetzterstrecht #stopmobbing #dschungelprinzessin