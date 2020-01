Daniela Katzenberger zeigt sich in speziellem Outfit: „Ich weiß schon, was ihr denkt ... Wie kann sie nur ?!?!“

Es war einer der Überraschungsauftritte bei den „Schlagerchampions“ in der ARD: Plötzlich stand Daniela Katzenberger mitten auf der Bühne. Nach dem Song ihres Ehemannes Lucas Cordalis stand sie den Fragen der Fans Rede und Antwort. Doch ein anderes Detail erregte nun im Nachhinein die Aufmerksamkeit.

Die „Katze“ hatte sich dem Anlass entsprechend fein gemacht, sich in ein schwarzes Glitzerkleid geworfen. Tags darauf postete Daniela Katzenberger ein Foto aus der ARD-Liveshow bei Instagram. Das Kreuz durchgedrückt schaut sie mit starrem Blick in die Kamera. Ein Lächeln? Fehlanzeige. Ihre blonde unechte Wallemähne umspielt ihr Dekolleté. Doch was ist das?

Daniela Katzenberger postet Foto von den „Schlagerchampions“ - doch was ist das?

Wahrscheinlich um den Kommentaren der Fans zuvorzukommen, schreibt sie selbst zu dem Bild: „Ich weiß schon, was ihr denkt...Wie kann sie nur?!?!...“ Und beantwortet diese gespielt entsetzte Frage auch sogleich: „Wie kann sich diese Frau da im Hintergrund einfach mit aufs Bild schmuggeln?“, schreibt sie mit einem fetten Grinsen.

Bei den Fans kommt die Offenheit sehr gut an. Sie beglückwünschen sie nicht nur zum tollen Auftritt von Samstagabend, sondern lachen auch über das Foto. „Wer anderes denkt schaut nicht richtig hin“, heißt es da nur.

Ironisch schreiben sie weiter: „Ehrlich, die Frau im Hintergrund stört mich überhaupt nicht? Links hat sich auch noch ein Mann reingeschmuggelt....aber die können Dir doch nicht die Show stehlen!!!“

Gemeinsam mit Ehemann Lucas Cordalis beantwortete Daniela Katzenberger die Fragen der Zuschauer bei den Schlagerchampions mit Florian Silbereisen. Foto: imago images / Star-Media

Doch auch andere verstehen den Humor nicht und beschreiben natürlich das Offensichtliche: „Hab erst gedacht du meinst deinen BH weil man den sieht“, schreibt eine Nutzerin verwundert. „Durchsichtiges Kleid“, meldet sich noch eine zu Wort. „Ich glaub eher, manche sagen: wie kann man unter dem Kleid nur einen rosa BH tragen?“, fragt noch eine andere.

Die Hauptsache ist aber doch, dass die blonde Kult-Auswanderin über sich selbst lachen kann. (js)