Daniela Katzenberger rechnet mit Vorurteilen ab – „Fauler Sack wird fit“

Sie ist aus der deutschen Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken und überzeugt mit ihrer authentischen Persönlichkeit. Daniela Katzenberger fühlt sich vor der Fernsehkamera pudelwohl.

Mit ihrer eigenen Doku-Soap „Daniela Katzenberger – natürlich blond“ unterhält die Influencerin die VOX-Zuschauer und macht auch als Autorin und Sängerin eine gute Figur. Mit einem neuen Instagram-Beitrag rechnet Katzenberger nun jedoch mit den Vorurteilen ihrer Fans ab.

Daniela Katzenberger: DAS kann sie nicht auf sich sitzen lassen

In den vergangenen Monaten widmete sich Daniela Katzenberger einem Sportprogramm, mit dem der Fernsehstar körperlich fit werden wollte. Bereits mehr als zehn Kilo sind mit der Mischung aus Sport und einer gesunden Ernährung geschmolzen. Auf ihrem Instagram-Profil, dem stolze 2.2 Millionen Menschen folgen, teilt der VOX-Star nun regelmäßig gesunde Rezepte und Einblicke aus dem Fitnessstudio. Die Tatsache, dass Katzenberger einen Personal Trainer hat, der sie bei ihrem Sportprogramm unterstützt, scheint den ein oder anderen Fan jedoch gewaltig zu stören.

In einem neuen Instagram-Reel wehrt sich Daniela Katzenberger nun gegen die kritischen Stimmen und räumt mit den Vorurteilen auf. Die Blondine betrachtet sich in dem Video zunächst selbst im Spiegel ihres Fitnesstudios. Eingeblendet werden dann Kritiken von Fans, demnach habe sie ihre sportlichen Erfolge lediglich auf Grund der Unterstützung ihres Personal Trainers erreicht. Selbstironisch zeigt der Fernsehstar dann, wie das in der Fantasie ihrer Fans wohl aussehen würde.

Zu sehen ist der Personal Trainer, der hinter Katzenberger steht, ihre Arme ersetzt und für sie Gewichte stemmt. Auch an anderen Geräten übernimmt der Trainer die Kraftübungen für den Fernsehstar. Zu dem lustigen Video schreibt die Influencerin: „Wie sich viele Sport mit Personal Trainer vorstellen. Bin so froh, dass er immer die Arbeit für mich macht und ich dafür den Sixpack kassiere“ und setzt die Hashtags #ironie und #faulersackwirdfit.

Belustigung aufseiten der Fans

Bei den Fans von Daniela Katzenberger kommt das selbstironische Video gut an. In der Kommentarspalte häufen sich belustigte Kommentare über den Umgang des Fernsehstars mit der Kritik an ihrem Training mit einem Personal Trainer. Ein Fan kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Haha ist so, so eine bescheuerte Aussage. Ich denke manche Leute suchen nur Gründe weshalb es bei ihnen nicht klappt mit Sport und da ist halt die leichteste Ausrede, dass man keinen Personal Trainer hat“ und ein weiterer Follower schreibt: „Die beste Reaktion, die man auf diese Kommentare geben kann.“ Die humorvolle Art der Entertainerin kommt bei ihren Fans zuverlässig gut an.

Daniela Katzenberger scheint sich mit ihrer gesünderen Lebensweise pudelwohl zu fühlen. Auch einen humorvollen Umgang mit der Kritik vonseiten der Fans scheint der Fernsehstar mittlerweile gefunden zu haben.