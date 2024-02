Daniela Katzenberger: Nach Kilo-Verlust – jetzt hat sie dieses Problem

Sie ist kaum wiederzuerkennen: Daniela Katzenberger hat den Kilos den Kampf angesagt und trainiert beinahe täglich für ihre Traumfigur. Mittlerweile hat die TV-Bekanntheit dank eiserner Disziplin über zehn Kilo abgenommen – und das präsentiert sie auch stolz auf ihrem Instagram-Account.

Immer wieder teilt sie dort Aufnahmen ihrer Fortschritte, die sich mehr als sehen lassen können. Auch Bilder und Videos aus dem Fitnessstudio lädt Daniela Katzenberger für ihre Fans hoch. Neulich sahen die rund 2,2 Millionen Follower der Influencerin ein Vorher-Nachher-Foto einer ganz bestimmten Körperpartie. Die 37-Jährige zieht ein ernüchterndes Fazit.

Daniela Katzenberger zeigt ihren Hintern

Auf dem besagten Bild sieht man Daniela Katzenberger seitlich vor einem Spiegel stehen. Die zweite Aufnahme zeigt sie ebenfalls von der Seite, allerdings steht sie dort in einem Supermarkt. Was sofort auffällt: Ihr Po ist auf der aktuelleren Aufnahme bei weitem nicht so ausgeprägt, wie auf der anderen.

Dazu schreibt die Schwester von Jenny Frankhauser: „Wohler fühle ich mich zwar JETZT… Aber: Auf ‘ner großen Kiste sitzt man einfach bequemer. Isso!“ Und nicht nur für sie war der größere Hintern komfortabler. Auch ihr Mann Lucas Cordalis leidet nach Angaben seiner Frau unter dem Gewichtsverlust am Allerwertesten.

Daniela Katzenberger zeigt lustiges Bild mit Lucas

Es ist einfach nicht zu übersehen: Der Po ist definitiv flacher! Was hält wohl Lucas Cordalis von der Veränderung? Die Katze hat da so eine Vermutung, wie sie auf Instagram erzählt. In ihrer Story teilt sie ein älteres Foto, wo man sie in einem knappen Bikini sieht, auf dem Bauch auf einem Boot liegend, während Lucas seinen Kopf auf ihrem Hintern ablegt und sich sonnt.

Dazu schreibt sie: „Lucas leidet am meisten, glaube ich!“ Ob dem wirklich so ist, bleibt bislang offen. Aber wir sind uns sicher: Der Ballermann-Sänger liebt seine Daniela so, wie sie ist.