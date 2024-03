Daniela Katzenberger zeigt neue Figur im sexy Bikini – „Kein Photoshop-Fehler“

Ihr neues Motto lautet: Mehr Sport, mehr Erfolge in Sachen Bikini-Figur.

TV-Blondine Daniela Katzenberger hat das Training für sich entdeckt. Seit Monaten schon nimmt der einstige „Goodbye Deutschland“-Star seine Fans mit in den Fitness-Alltag.

Mittlerweile hat Daniela Katzenberger dank eiserner Disziplin und Motivation über zehn Kilo abgenommen.

Im Bikini zeigte sich die 37-Jährige auch schon vor dem Spaß am Sport. Jetzt allerdings wirkt die Wahl-Mallorquinerin noch ein Stück weit selbstbewusster. Im Netz posiert die Frau von Schlagersänger Lucas Cordalis aktuell im knappen Badeoutfit am Strand. Und versucht auch gleich, ihren Kritikern zuvorzukommen.

Daniela Katzenberger: Neue Figur im sexy Bikini

Zusammen mit ihrem Mann Lucas verbringt die Auswanderin ein paar nette Minuten am Meer, lässt ihre Instagram-Follower stolz wissen, dass sie die Erste am Morgen ist, die sich ins kühle Nass wagt – wenn auch nur mit den Füßen! Als sie mit ihrem Mann dann auch noch zusammen vor der Kamera posiert und ihr Bild anschließend sieht, ahnt Daniela Katzenberger bereits, dass der eine oder andere Follower Kritik äußern könnte.

Denn nicht selten darf sich Dani kritische Äußerungen über sich und ihre Person anhören. Vor allem in Bezug auf ihre Figur (hier mehr Einzelheiten dazu >>>). Auf dem Pärchen-Foto zeichnet sich ein dunkler Streifen an Danielas linker Taillenseite ab, genau da, wo sie neben ihrem Mann steht. Bevor diverse Kommentare ins Haus flattern können, nimmt die TV-Erfahrene all kritischen Fans den Wind aus den Segeln und schreibt in ihrer Instagram-Story die Zeilen: „Für alle Hirnis: Das ist übrigens ein Schatten, kein Photoshop-Fehler.“

Also keine Foto-Bearbeitung, die ihre Taille noch schmaler wirken lässt!

Dass sich Daniela Katzenberger selbst nicht so ernst nimmt, dafür ist der kesse TV-Star bekannt. Nur wenige Augenblicke später folgt eine Video-Aufnahme von Dani im Bikini beim Tanzen, in dem sie selbst über ihre fehlende Bräune scherzt: „Wie käsig kann man bitte sein?! Ich sehe aus wie Casper, der freundliche Geist.“