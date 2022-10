Daniela Katzenberger: Pikante Bilder – sie modelte auf der „Venus“

Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit. In Berlin beginnt wohl die verruchteste Messe der Welt. Auf der Venus treffen sich vom 20. bis zum 23. Oktober die Stars und Sternchen der Sex-Branche. Mit dabei in diesem Jahr: Unter anderem Micaela Schäfer oder Youtube-Star Ron Bielecki. Vor vierzehn Jahren zeigte sich jedoch auch schon ein Star auf der Bühne der Berliner Sexmesse, den man dort heute wohl eher nicht mehr erwarten würde. Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberger? Wie bitte? Was machte der TV-Star denn auf der Sex-Messe? Wir erinnern uns zurück. Während die heute 36-Jährige ein bürgerliches Leben mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia auf Mallorca führt, hatte sie zu Beginn ihrer TV-Karriere ganz andere Pläne.

Daniela Katzenberger wollte Miss Venus werden

Daniela Katzenberger wollte nämlich berühmt werden. Und das am liebsten als Nacktmodell. So hatte es sich die Kult-Blondine in den Kopf gesetzt, unbedingt in den amerikanischen Playboy zu kommen. Doch vor den Erfolg hat der Herrgott Schweiß gesetzt. Also machte die Katze zunächst Bilder in spärlicher Kleidung für die „Bild“ oder einen erotischen Autoteile-Kalender.

Doch nicht nur das. Die damals 22-Jährige wollte auch Miss Venus 2008 werden und präsentierte sich dazu in knappen, roten Hotpants und weißem Shirt auf der Bühne der Sexmesse. Mit dem Titel wurde es jedoch nichts.

Katze scheiterte vor dem Finale

Daniela scheiterte schon vor der Endrunde. Vielleicht ganz gut, wer weiß, ob ihre Karriere dann nicht anders verlaufen wäre.

Daniela Katzenberger auf der Sex-Messe Venus in Berlin. Foto: IMAGO / Raimund Müller

Die Sex-Messe Venus startet am 20. Oktober auf dem Messegelände in Berlin. Sie endet am 23. Oktober. Es ist bereits die 25. Ausgabe der Erotik-Show. Tagestickets kosten im Vorverkauf 55 Euro. An der Tageskasse 60 Euro. Das Motto in diesem Jahr: „Reloading a legend“.