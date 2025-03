Daniel Hartwich privat: Nach 15 Jahren war beim „Let’s Dance“-Moderator Schluss

Wer die Tanzshow „Let’s Dance“ als treuer Zuschauer verfolgt, der kann sich diesen Moderator nicht mehr wegdenken: Daniel Hartwich. Richtig kennengelernt hatte man Daniel Hartwich in der Anfangszeit seiner Karriere beim „Supertalent“. Aus einigen beliebten TV-Shows ist Daniel Hartwich bereits verschwunden. Aber was steckt privat hinter Daniel Hartwichs Abgang aus dem Dschungel?

Mit frechen Sprüchen, die gerne mal an einigen Stellen aneckten, hat sich Daniel Hartwich einen Namen gemacht. Wie sieht es da erst im Privatleben des Moderators aus? Bei uns erfährst du, mit welchen Hürden Daniel Hartwich zu kämpfen hat.

Daniel Hartwich privat: DESWEGEN ist er nicht mehr beim Dschungelcamp

Der RTL-Moderator Daniel Hartwich wurde am 18. August 1978 in Frankfurt am Main geboren. Im Jahr 1998 machte er sein Abitur, danach studierte Daniel Hartwich Germanistik und Politikwissenschaften an der Goethe-Universität in Frankfurt. Privat machte Daniel Hartwich während des Studiums einige Jobs als Reporter und Moderator. Nach dem Studium ging Daniel Hartwich zunächst zu Radiosendern, unter anderem You FM, wo er die erste Stunde moderierte und seinen ersten Radiopreis erhielt. Im ZDF/KI.KA moderierte Daniel Hartwich von 2005 bis 2006 seine erste TV-Show „TKKG – Club der Detektive“. Von 2006 bis 2007 war Daniel Hartwich beim Sender DMAX tätig – bis RTL auf ihn aufmerksam wurde. Bei RTL bekam Daniel Hartwich seine eigene Late Night Show, für die er beim Deutschen Comedypreis nominiert wurde.

Bekannt wurde Daniel Hartwich durch seine Moderation von „Das Supertalent“. Von 2008 bis 2020 führte Daniel Hartwich durch das Geschehen mit zahlreichen bunten Talenten, stand dabei zuerst an der Seite von Marco Schreyl, übernahm dann alleine und war zuletzt mit Victoria Swarovski auf der Bühne. Im Jahr 2010 erhielt Daniel Hartwich für seine „Das Supertalent“-Moderation sogar die goldene Kamera. Bei „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“ nahm Daniel Hartwich 2013 neben Sonja Zietlow den Platz des verstorbenen Dirk Bach ein, kündigte in der 15. Staffel dann aber seinen Austritt an. Daniel Hartwich moderiert das Dschungelcamp nicht mehr, da seine Familie für ihn immer wichtiger wurde – aufgrund der Schulpflicht konnten ihn seine Kinder nicht mehr begleiten, wie er bei RTL verriet. Bei „Let’s Dance“ und vielen anderen Shows ist Daniel Hartwich weiterhin im Einsatz – die Tanzshow wird schließlich auch in Köln gedreht, wo der Moderator privat lebt.

Bei „Let’s Dance“ wurden die Veränderungen bei Daniel Hartwich deutlich. Foto: IMAGO/BOBO

Daniel Hartwich früher: Bei „Let’s Dance“ fiel seine Veränderung auf

Bei der RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ moderiert Daniel Hartwich seit 15 Jahren. Im Jahr 2010 stand er neben Nazan Eckes, später neben Sylvie Meis – aktuell ist Daniel Hartwich als Moderatoren-Duo mit Victoria Swarovski bei der Tanzshow zu sehen. Kein Wunder, dass den Juroren und Zuschauern da schon mal die ein oder andere private Veränderung bei Daniel Hartwich auffällt. Im Jahr 2024 wurde das neue Erscheinungsbild von Daniel Hartwich zum Thema bei X, wo Zuschauer kommentierten, wie verändert der Moderator aussehe. In der Tanzshow kommentierte Daniel Hartwich ironisch, wie es ihm gelungen sei, so viel abzunehmen: „Ich habe aufgehört mit Ernährung, wie man sieht.“ Aber steckt vielleicht eine Krankheit dahinter?

Diese Sorge äußerten Fans im Netz. Entgegen aller Gerüchte steckt jedoch keine Krankheit hinter den optischen Veränderungen bei Daniel Hartwich. Noch beeindruckender: Nicht zum ersten Mal purzelten bei Daniel Hartwich privat die Kilos. Im Alter von 18 Jahren wog Daniel Hartwich privat stolze 140 Kilo – es gelang ihm, rund 55 Kilo abzunehmen. Seit dem kämpft Daniel Hartwich immer wieder mit Gewichtsschwankungen. Der Moderator der Tanzshow äußerte selbst, er habe mit dem Jojo-Effekt zu kämpfen.

Wie lebt Daniel Hartwich privat? Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Daniel Hartwich privat: Nach 15 Jahren verkündet er das Aus

Wie viele Personen aus dem TV hält Daniel Hartwich sein privates Leben geheim. Wie der Tanzshow-Moderator sein Privatleben gestaltet, ist kaum bekannt – er hat weder einen Facebook noch Instagram-Account. Bekannt ist, dass Daniel Hartwich privat ab 2009 mit der Stern TV-Journalistin Hannah Hölscher zusammen war und sie geheiratet hat. Auf roten Teppichen oder anderen Events sah man die beiden aber nicht. Zusammen haben Daniel Hartwich und Hannah Hartwich nach den Informationen von „t-online“ drei Kinder. Im Jahr 2014 wurde Daniel Hartwichs Tochter geboren. Im Sommer 2017 war Daniel Hartwichs Ehefrau mit einem zweiten Kind schwanger.

Die bittere Nachricht folgte dann im Sommer 2024: Daniel Hartwich und seine Ehefrau haben sich nach 15 Jahren Beziehung getrennt. Privat hatten Daniel und Hannah Hartwich zusammen in Köln gelebt, die Trennung soll vor allem wegen der Kinder freundschaftlich gewesen sein. Nach Informationen der „Bild“ soll Daniel Hartwich inzwischen aber schon wieder neu vergeben sein. In Köln wurde er auf einem Spaziergang mit der Freya P., Leiterin einer Presse- und Marketingagentur, gesichtet. Ob Daniel Hartwich aber wirklich wieder vergeben ist, wurde bislang nicht bestätigt. Eine neue Partnerschaft soll jedenfalls kein Trennungsgrund gewesen sein.

