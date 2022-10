„Couple on Tour“: Brief von Ina – Vanessa kommen direkt die Tränen

Ihr Schicksal bewegte ganz Deutschland. Gemeinsam mit Partnerin Vanessa wünschte sich Influencerin Ina ein Kind. Doch kurz vor der Geburt von Töchterchen Olivia Rose erlitt die 26-Jährige einen Schlaganfall. Ina liegt seitdem im Krankenhaus. Eine traurige Zeit für sie, aber auch für ihre Partnerin Vanessa, mit der Ina den YouTube-Kanal „Couple on Tour“ betreibt.

Sie muss sich nun dreiteilen, um Kind, Partnerin und Arbeit gerecht zu werden. Umso berührender sind da die Momente der Hoffnung, die trotz allen Leids immer wieder aufkeimen. So wie bei einem Brief, den Ina aus dem Krankenhaus an sie schickte.

Couple on Tour: Herzzerreißender Brief aus dem Krankenhaus

Es ist ein Brief, bei dem Vanessa direkt die Tränen kamen und den sie ihren 2,5 Millionen Instagram-Followern nicht vorenthalten wollte. Darauf hatte Ina nämlich all die Dinge vermerkt, die sie noch mit ihrer kleinen Tochter erleben möchte.

Die traurige Geschichte von Influencerin Ina:

Im Juli 2022 erlitt Influencerin Ina einen schweren Schlaganfall. Sie musste in ein künstliches Koma versetzt werden

Wenig später bekommt Partnerin Vanessa die kleine Olivia Rose, die per Samenspende gezeugt wurde

Nachdem Ina aus dem Koma erwachte, musste sie sich noch einer Herz-Op unterziehen

Eine Hüpfburg möchte sie zum Beispiel gemeinsam mit der kleinen Olivia Rose erklimmen, einen Serengeti-Park besuchen und ein Kuscheltier aus einem Automaten ergattern.

Dinge, die für die meisten Eltern selbstverständlich sind, die für Ina aber derzeit noch in weiter Ferne liegen. So liegt nach Schlaganfall und darauf folgender Herz-Operation noch ein weiter Weg vor der Influencerin.

Bleibt nur zu hoffen, dass sie es schafft, ihn zu gehen. Schließlich wünscht sie sich noch so viele einzigartige Momente mit ihrer Tochter. Sie in die Grundschule zu bringen beispielsweise. Und „Der Boden ist Lava“ zu spielen.