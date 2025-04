Chris Manazidis privat: Mit Ex-Freundin Shirin David hat er DESWEGEN abgeschlossen

Wer in den 2010er Jahren das Youtube-Geschehen verfolgt hat, wird ihn kennen: Chris Manazidis vom Kanal „Bullshit TV“. Als Youtube noch sein großes Influencer-hoch feierte, war der Webvideoproduzent von den Bildschirmen kaum wegzudenken. Auch an der Seite von Shirin David sah man David Manazidis öfter. Doch dann wurde es plötzlich still um ihn – seine Youtube-Karriere war vorbei. Bis er ins Reality-TV zurückkehrte. Wie sieht es privat um Chris Manazidis und wie steht er heute zu Shirin David?

Im Jahr 2024 ließ sich Chris Manazidis schon bei „Kampf der Realitystars“ blicken, hielt sich dort aber eher im Hintergrund und sorgte kaum für Aufsehen. Ein Jahr später versucht er es bei „Promis unter Palmen“ und „The 50“ erneut. Was man dort von dem Privatleben des Webvideoproduzenten erfahren dürfte, verraten wir.

Chris Manazidis: Vom Youtube-Star zum Knast-Bewohner

Christos „Chris“ Tsentemeidis-Manazidis wurde am 2. Oktober 1986 in Kavala in Griechenland geboren. In den 1990er Jahren zog Chris Manazidis nach Düsseldorf, wuchs aber als Einzelkind in Hattingen auf. Bekannt geworden ist Chris Manazidis auf Youtube, wo er mit Phillipp (Phil) und Sebastian (C-Bas) Meichsner im Jahr 2010 den Kanal „Bullshit TV“ gründete. Auf Youtube machte er Comedy-Videos, Pranks und Streiche, hatte mit dem Content sogar richtig Erfolg. Mit dem Kanal „Bullshit TV“ räumten Chris und die Meichsner-Brüder den Deutschen Webvideopreis in der Kategorie „LOL“ und den Zuschauerpreis ab. Chris Manazidis gründete außerdem ein Unternehmen für Medienproduktion und versuchte sich mit vier Liedern als Sänger. Im Jahr 2021 folgte dann der große Schock für Fans: Chris verließ „Bullshit TV“, was bei Fans nicht nur für Trauer, sondern auch viele Fragen sorgte. Denn die Gründe für die Auflösung des Bullshit-Trios hielt Chris Manazidis privat.

+++ Nikola Glumac privat: Er ließ seine geheime Affäre im TV abblitzen +++

Während die Meichsner-Brüder ein Statement machten und den 1,7 Millionen Abonnenten starken Kanal am Leben hielten, distanzierte sich Chris Manazidis privat komplett. Heute hat er nichts mehr mit den Meichsner-Brüdern zu tun. Stattdessen zog Chris Manazidis ins Reality-TV, während die Meichsner-Brüder ihren Content komplett auf Reactions zu Trash-Sendungen verlagerten. Nach einem Auftritt bei „Streetfun“ zog es Chris Manazidis im Jahr 2019 in den TV-Knast bei „Promi Big Brother“ auf Sat1 – auch die Meichsner-Brüder waren bei der anschließenden Late-Night-Show zu sehen, wo noch heftig diskutiert wurde.

Statt bei „Bullshit TV“, mischt Chris Manazidis jetzt im Trash-TV mit. Foto: imago/Horst Galuschka

Chris Manazidis privat: Wie steht er heute zu Ex-Freundin Shirin David?

Während seiner Youtube-Karriere war Chris Manazidis privat in einer Beziehung mit Sängerin Shirin David, die ebenfalls mit Youtube durchstartete. Von 2015 bis 2016 war Shirin David mit Chris Manazidis zusammen – es handelte sich aber um eine On-Off-Beziehung. Kaum gaben die beiden ihre Beziehung öffentlich bekannt, war es zwei Monate später auch schon wieder vorbei. Trotzdem zeigten sich Chris Manazidis und Shirin David immer wieder glücklich in Videos und auf roten Teppichen zusammen. Als das endgültige Aus der Beziehung klar war, gab Shirin David auf Youtube ein Statement für ihre Fans – für Chris Manazidis privat ein absolutes No-Go. „Es gibt Dinge, die haben im Internet nichts verloren“ – dazu gehört eben auch das Privatleben.

+++ Janina Youssefian privat: DAS ist der Mann an ihrer Seite +++

Die On-Off-Beziehung von Shirin David und Chris ging schnell und laut zu Ende. Foto: imago/Horst Galuschka

Für Chris Manazidis gehört sein Privatleben jedenfalls nicht in die Öffentlichkeit, Details zu seiner Beziehung mit Shirin David verriet er bislang bei „Promi Big Brother“ und „Kampf der Realitystars“ im Jahr 2024 nicht. Chris Manazidis stellte in einem öffentlichen Statement klar, das er im Positiven mit Shirin David abgeschlossen hat: „Es gibt kein böses Blut. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ich hoffe, dass sie glücklich ist oder glücklich wird, dass sie viel Erfolg hat in ihrem Job und in ihrem ganzen Leben.“ In der Late-Night-Show ließen die Meichsner-Brüder 2019 blicken, dass Chris Manazidis privat eine neue Freundin hatte, während er sich im TV-Knast von Eva Benetatou – ebenfalls vergeben – die Schultern massieren ließ. Wie es inzwischen im Privatleben von Chris Manazidis mit der Liebe oder mit dem Vermögen aussieht, ist nicht bekannt. Ob er sich in der zweiten Staffel bei „Promis unter Palmen“ oder „The 50“ in die Karten schauen lassen wird?

Wie Chris Manazidis privat tickt, weißt du jetzt. Wie sieht es aber bei den anderen Kandidaten von „Promis unter Palmen“ aus? Über das Privatleben von Iris Klein erfährst du hier mehr.