Charlotte Würdig nach Date mit Calvin Kleinen – „Ich mag den wirklich“

Wenn eine prominente Frau über ihr Liebesleben plaudert, sorgt das meist für Schlagzeilen. Doch Charlotte Würdig schafft es, dabei weder peinlich noch plakativ zu wirken – sondern charmant, direkt und ehrlich. Die Ex-Frau des Rappers Sido überraschte nun mit einer sehr persönlichen Offenbarung.

In ihrem gemeinsamen RTL+-Podcast „The Real Ex-Wives“ mit Georgina Stumpf – einer weiteren Ex des Musikers – spricht Moderatorin Charlotte Würdig offen über die Schwierigkeiten des Datings und die bitter nötige Unterstützung von ChatGPT. In diesem Zuge spricht sie über ein Treffen, das sich unerwartet zum Date entwickelte.

Charlotte Würdig traf sich mit Calvin Kleinen, einem Reality-TV-Star, der unter anderem durch Formate wie „Temptation Island“ und „Promis unter Palmen“ bekannt wurde. Das berichtete auch die „Gala“. Das Treffen fand zunächst beruflich statt – sie hatten einen gemeinsamen Dreh. Doch danach ging es privat weiter: „Wir hatten ein Date, ja“, verriet Charlotte in der Podcast-Folge.

„Wir haben Cocktails getrunken, Döner gegessen – wir hatten einen sensationellen Abend“, schwärmt sie. Trotz der positiven Stimmung stellt sie klar: „Wir sind kein perfect Match.“ Dennoch fand sie lobende Worte: „Super Typ. Ich mag den wirklich.“

Charlotte Würdig bleibt sich selbst treu

Seit der Trennung von Sido geht Charlotte Würdig ihren Weg – beruflich souverän, privat offen. Dass sie auch über neue Bekanntschaften spricht, zeigt ihre entspannte Haltung zum Thema Dating. Über Calvin sagt sie: „Er ist lustig und hat das Herz am rechten Fleck.“

Charlotte Würdig will nicht gefallen – sie will ehrlich sein. Und das kommt an. Ihr Podcast bietet intime Einblicke, ohne je ins Bloßstellen abzudriften. Die Geschichten bleiben unterhaltsam – und nahbar.

Wer Charlotte Würdig zuhört, merkt schnell: Diese Frau weiß, was sie will. Und wenn es mal nicht passt? Dann eben kein zweites Date – aber vielleicht eine gute Geschichte für die nächste Podcast-Folge.

