Cathy Hummels: Streit mit Mats bringt ihr Fass zum Überlaufen – „Ganz schockiert von diesem Tag“

Bisher hat Cathy Hummels gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Trotz der Trennung von Mats Hummels gibt sie die lebensfrohe Powerfrau, die sich scheinbar von nichts aus der Bahn werfen lässt. Mit gemeinsamen Selfies will die 34-Jährige zeigen: Ja, wir sind eine Patchworkfamilie und glücklich damit.

Nun gewährt Cathy Hummels jedoch einen ungewohnt ehrlichen Blick in ihr Verhältnis mit Mats Hummels. Zwischen der Moderatorin und dem BVB-Kicker ist es zu einem Streit gekommen, der offenbar seine Spuren hinterlassen hat.

Cathy Hummels zofft sich mit Noch-Ehemann Mats

In ihrer RTL2-Doku „Alles auf Anfang“ hat Cathy Hummels Mitte November den wahren Grund für ihre Scheidung von Mats verraten. „Er hat gesagt, er kann so nicht mehr weitermachen. Und ich wusste aber, dass das, was er sich wünscht, ich ihm nicht geben kann“, erklärt die Influencerin damals vor der Kamera. Außerdem gibt sie zu, noch immer Gefühle für den Fußballprofi zu empfinden. Da ist Liebeskummer vorprogrammiert.

Für ihren gemeinsamen Sohn Ludwig halten die beiden jedoch nach wie vor zusammen. Bei Instagram veröffentlicht Cathy sogar regelmäßig Familienbilder, die den Anschein einer heilen Welt erwecken. Doch nun gibt die Münchnerin erstmals preis, dass es auch zwischen dem Ex-Paar hin und wieder kracht.

Cathy Hummels gefrustet: „Mats war nicht so gut drauf“

Wenn es um ihren vierjährigen Sohn geht, versteht Cathy Hummels keinen Spaß. Das scheint auch in der Kommunikation mit dessen Papa für Ärger zu sorgen. „Der Mats war heute auch nicht so gut drauf. Und der Ludwig ist ja gerade bei Mats. Aber das ist alles okay“, erzählt Cathy in ihrer Instagram-Story.

Der Rest des Tages hat die Fernsehmoderatorin jedoch an ihre Grenzen gebracht. Im Fitnessstudio ist sie von einer Frau „richtig angeschnauzt“ worden, als sie gerade den Crosstrainer benutzt, am Flughafen erlebt sie eine weitere „Anfeindung“ und dann auch noch der Zoff mit Mats Hummels. „Wenn man schlecht drauf ist, warum muss man das denn an anderen auslassen?“, ärgert sich Cathy Hummels.

Auch wenn der Streit zwischen Cathy und Mats Hummels nicht eskaliert zu sein scheint, hat die Auseinandersetzung ihre Spuren bei ihr hinterlassen. „Ich bin ganz schockiert von diesem Tag heute“, gibt die Influencerin sichtlich aufgebracht zu.