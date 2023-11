Cathy Hummels: Ehrliche Beichte über Sohn Ludwig – „Es war ein großer Fehler“

Cathy Hummels ist Moderatorin und Influencerin, ihr Lebensmittelpunkt ist aber ihr Sohn Ludwig. Der 5-Jährige ist ihr Ein und Alles. Wie sie ihren Sohn in den sozialen Medien präsentiert, sorgt aber immer wieder für heftige Diskussionen.

Jetzt wurde Cathy Hummels wieder einmal von Oliver Pocher heftig kritisiert, weshalb sich die Influencerin erneut zu dem Thema äußert. In ihrem Podcast „Shitstorms“ mit Matze Knop gesteht sie dabei offen und ehrlich einen Fehler.

Cathy Hummels gesteht „großen Fehler“

Anfang Oktober verkündete Cathy Hummels bei Instagram: „Ludwig mag in Zukunft was meinen und Papas Instagram Kanal angeht, nicht mehr klar erkenntlich sein. Er mag nämlich nicht immer Fotos machen müssen wie Papa & Mami. Seine Entscheidung, welche natürlich respektiert wird.“

Wenig später folgte ein weiteres Statement bei Instagram, worin die Ex-Frau von Mats Hummels erklärt, wieso sie sich entschieden haben, Ludwigs Gesicht nicht mehr auf Instagram zu zeigen. Oliver Pocher begrüßte die Entscheidung, aber kritisierte Hummels dafür, dass sie dies ausgerechnet mit einem Bild von ihrem Sohn verkünden muss.

Im Podcast „Shitstorms“ von Cathy Hummels und Matze Knop kam das Thema nun erneut auf. Darin erklärt die 35-Jährige: „Am Anfang war ich auch sehr konsequent. Ich habe ihn nur von hinten gezeigt oder von der Seite. Irgendwann ist er so schön und süß geworden, dass ich gedacht habe: ‚Oh Gott, ich muss dich zeigen‘. Es war so ein innerer Drang von mir, weil er für mich das Tollste und Schönste auf der Welt ist. Da habe ich eher an mich gedacht.“

Sie gibt zu: „Es war ein großer Fehler und ein egoistischer Fehler, weil ich nicht daran gedacht habe, ob er es möchte oder nicht. Er macht super gerne Videos und Fotos, aber er sagt auch ganz oft: ‚Mama, ich habe jetzt gerade keine Lust Fotos zu machen‘.“

Dieses Ereignis schockte sie

Ein bestimmtes Ereignis ließ sie aufwachen: Ludwig wurde auf der Straße erkannt und gefragt, ob man mit ihm Fotos machen könnte. Da habe er gesagt, er wolle keine Fotos mit den Menschen machen. „Da hats bei mir gebimmelt in der Birne. Da bin ich aufgewacht aus meiner rosa Bubble und mir ist aufgefallen, was ich da für einen Fehler begangen habe“, sagt Cathy Hummels.

Es sei gefährlich, wenn Ludwig auf der Straße erkannt werde – auch weil es so eine grausame Welt sei. Es gebe sogar Fotos von Ludwig im Darknet habe man ihr einmal gesagt. Deswegen zieht sie nun einen endgültigen Schlussstrich.

„Dieses bewusste Geposte bei mir auf Social Media, das war total dumm und das werde ich auch nicht mehr machen. Ich werde sein Gesicht nicht mehr zeigen, weil ich ihn schützen möchte“, versichert Cathy Hummels.