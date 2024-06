Cathy Hummels erlebt Horror am Flughafen – „Ich darf nicht ausreisen“

Sie ist ein It-Girl, wie es im Buche steht und liebt das Leben in der Öffentlichkeit. Größere Bekanntheit erlangte Cathy Hummels auf Grund ihrer Ehe mit Fußballer Mats Hummels, mittlerweile macht die 36-Jährige als Moderatorin von RTL-Formaten wie „Love Island“ und „Kampf der Realitystars“ eine gute Figur.

Aus der im Jahr 2022 geschiedenen Ehe mit dem Profußballer entstammt der mittlerweile fünfjährige Ludwig. Als Cathy Hummels mit ihrem Nachwuchs nun nach Mallorca reisen möchte, wird ihr plötzlich die Ausreise verweigert. Den Grund dafür kann die Moderatorin kaum fassen.

Cathy Hummels ist außer sich

Cathy Hummels und ihr Ex-Partner Mats Hummels teilen sich das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Ludwig. Als die Influencerin gemeinsam mit ihrem Nachwuchs am Münchener Flughafen einchecken will, kommt es jedoch zu Problemen. Das Mutter-Sohn-Duo wollte sonnige Tage auf Mallorca verbringen und auch Ludwigs Papa Mats wartet bereits auf der Sonneninsel auf die beiden.

Doch als Cathy Hummels am Flughafen ankommt, wird ihr mitgeteilt, dass sie die schriftliche Zustimmung ihres Ex-Partners benötigt, um mit dem gemeinsamen Sohn das Land verlassen zu dürfen.

In einer wütenden Instagram-Story berichtet Cathy Hummels: „Ich bin seine Mutter, wir wollen jetzt nach Mallorca fliegen. Sein Vater ist auch auf Mallorca. Und ich darf jetzt tatsächlich nicht fliegen, ohne dass ich eine Bestätigung von dem Vater des Kindes habe, dass ich mit ihm reisen kann.“ Die Moderatorin erreichte ihren Ex-Partner per Videoanruf, doch selbst die Zustimmung in Videoform des Profifußballers reichte den Mitarbeitern nicht aus.

Das It-Girl verkündet verzweifelt: „Ich darf nicht ausreisen. Ich verpasse meinen Flieger!“ Schlussendlich erhielt Hummels doch noch die benötigte Unterschrift ihres Ex-Partners und konnte ins Flugzeug einsteigen. Der Schock bei der Influencerin sitzt trotzdem tief. Die Moderatorin informiert ihre Follower: „Merkt euch das: Nicht mal innerhalb der EU darf man als Mutter mit Kind ohne Bestätigung des Vaters reisen. Originalunterschrift muss auf dem Dokument vorliegen.“

Schlussendlich ist Cathy Hummels gemeinsam mit ihrem Söhnchen sicher auf Mallorca gelandet. Diese nervenaufreibende Anreise wird das It-Girl sicherlich lange nicht vergessen.