Cathy Hummels: Irres Versprechen bei „Wer weiß denn sowas?“

Wenn die Uhr in der ARD 18 Uhr schlägt, ist Zeit für „Wer weiß denn sowas?“ Nervenkitzel ist in der Quizshow stets garantiert – und manchmal kann es auch ziemlich kurios zugehen. Doch was passiert, wenn zwei echte Powerfrauen wie Influencerin Cathy Hummels und TV-Star Laura Karasek auf die Quizbühne treten? Die Antwort: Es wird laut, lustig, überraschend.

Am 6. Februar flimmern die beiden Moderatorinnen-Damen in der beliebten ARD-Show über die Bildschirme. Und schon jetzt sorgt ihr Auftritt für reichlich Gesprächsstoff. Warum? Cathy Hummels, die als Influencerin natürlich kein Detail für sich behält, hat in ihrer Instagram-Story eine Menge Behind-the-Scenes-Einblicke gegeben – inklusive einer gewagten Aussage.

Cathy Hummels beweist sich in Quiz-Show

Die beiden Rätselmeister Bernhard Hoëcker und Elton stellen sich bei „Wer weiß denn sowas?“ erneut den kniffligen Fragen von Moderator Kai Pflaume. Sie spielen im Team mit jeweils einem prominenten Studiogast. Es gilt, richtige Antworten auf Fragen aus Wissenschaft, Tierwelt und dem täglichen Leben zu finden.

Vor kurzem bekamen die beiden Quizköpfe Unterstützung von einem Moderatoren-Team: Cathy Hummels und Laura Karasek wagten den Weg ins Studio, um ihr Wissen unter Beweis zu stellen. Gemäß ihres Jobs als Influencerin nahm Hummels ihre Fans mit hinter die Kulissen und plaudert dabei gleich mal aus: Ihrer Kollegin Karasek ging ganz schön die Düse. Cathy hingegen sah alles noch entspannt – doch mit dem Ausgang der Sendung hat wohl selbst sie nicht gerechnet!

Cathy Hummels kündigt es an

Wie Cathy Hummels in ihrer Instagram-Story ankündigte, soll es bei „Wer weiß denn sowas?“ ganz schön spannend zugegangen sein. So kommentierte sie auf Social Media: „Diese Sendung nimmt mehr überraschende Wendungen als ein betrunkener Teenager auf einem E-Scooter.“ Na das nennt man mal ein Versprechen!

Wie der Abend für die beiden Promi-Ladys ausging, bleibt natürlich noch ein Geheimnis. Doch eines ist sicher: Cathy und Laura haben nicht nur mit Wissen, sondern auch mit ihrer humorvollen Art gepunktet. Am Ende gibt’s wohl entweder tosenden Applaus oder ein paar Lacher auf eigene Kosten.

Wer die angekündigten überraschenden Wendungen live erleben möchte, schaltet am 6. Februar in der ARD ein. Bis dahin heißt es weiter von Montag bis Freitag kurz vor 18 Uhr: „Wer weiß denn sowas?“