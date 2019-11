Cathy Hummels: Als Mickie Krause von DIESER Aktion der Spielerfrau hört, fällt er vom Glauben ab – „Typisch“

Sie hatte es doch nur gut gemeint: Cathy Hummels wollte eigentlich Anfang November am New York Marathon teilnehmen. Für den guten Zweck versteht sich. Für 100.000 Euro hatten die BVB-Spielergattin zusammen mit Franca Lehfeld, ihrerseits die Freundin von FDP-Boss Christian Lindner Werberechte auf ihrem Trikot versteigert. Zusätzlich sollten 100 Euro pro gelaufenen Kilometer gespendet werden. Das Geld sollte an die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ gehen.

Doch nun ist die Aktion von Cathy Hummels geplatzt. Auf Instagram teilte die Frau von Mats Hummels enttäuscht mit: „Wie ihr immer schon mitverfolgen konntet, hatte ich wirklich fleißig trainiert, bis mir diese verdammte Sehnenansatzentzündung einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.“

Als Mickie Krause von der Aktion von Cathy Hummels hört, fällt er vom Glauben ab. Foto: imago images

Dabei hatte Cathy Hummels doch täglich trainiert, war jeden Tag 14 Kilometer gelaufen. Und genau an diesem Punkt schaltet sich Malle-Superstar Mickie Krause ein. Auf Instagram lässt der Sänger kein gutes Haar an den Trainings-Bemühungen von Cathy Hummels.

Mickie Krause schießt gegen Cathy Hummels

„Typisch! Marathon laufen wollen, aber keine Ahnung haben, wie man die Sache angeht! Wenn ich täglich 14 km laufe, kann ich noch lange keinen Marathon laufen - da sind irgendwann Probleme vorprogrammiert! Wie wäre es mit einem Trainingsplan?“, fragt Mickie Krause symbolträchtig in die Instagram-Welt hinein.

Auf seinen Post hin bekommt Mickie Krause viel Zustimmung:

„Richtig, viele denken dass sie die Schuhe anziehen und los rennen können und irgendwann beklagen sie sich übers Runnersknee, usw“

„Ich trainiere zwar nur für den Halbmarathon, aber ohne Krafttraining und Regeneration würde ich selbst das nicht schaffen. Irgendwann macht der Körper schlapp.“

„Ich hab den gleichen Fehler gemacht. Aus Fehlern lernen und beim nächsten mal nicht wieder machen.“

Cathy Hummels möchte nun übrigens den Lauf auf einem Crosstrainer nachholen.