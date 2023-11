Carmen Geiss legt Kritiker aufs Kreuz: „Da kommt schon was zusammen“

Sie gehören zu den erfolgreichsten TV-Stars des Landes: Die Geissens. Über die Jahre haben sich Robert und Carmen nicht nur eine riesige Fanbase, sondern auch ein beträchtliches Vermögen aufgebaut. Doch wie das so ist: Wo Erfolg, da auch Neid. Wo Prominenz, da leider auch allzu oft Kritik. Und so muss sich Carmen Geiss auch unter ihrem aktuellen Posting bei Instagram einiges anhören.

Allerdings weiß die 58-Jährige mittlerweile bestens damit umzugehen. Doch was war geschehen? Mit ihrer Familie war Carmen Geiss zuletzt beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi. Die Geissens schlenderten durch die Boxengasse, trafen Stars wie Lewis Hamilton oder Nico Hülkenberg.

Carmen Geiss kontert Kritiker aus

Vor der Box von Letzterem machte der RTL-Zwei-Star auch ein Foto, schrieb dazu: „Selbst in der Boxengasse in Abu Dhabi bin ich am Arbeiten.“ Das jedoch wollte ein Follower wohl nicht so ganz glauben. „Was musst du Arme denn arbeiten?“, fragte er gehässig. Wohl nicht ahnend, dass Carmen zurückschlagen würde.

„Geschäftsführerin von drei Firmen und 25 Angestellten. Da kommt schon etwas zusammen“, kontert die Gattin von Robert Geiss. Da wusste auch der Instagram-Nutzer, nicht mehr, was er noch sagen sollte. Klassisch aufs Kreuz gelegt, sagen wir mal.

Fans loben Carmen Geiss

Und so fielen die meisten anderen Kommentare auch eher positiv aus. „Top Outfit! Im Moment siehst du (Body, Hair, Face, Attitude) einfach spektakulär aus. Besser als je zuvor“, lobt eine Anhängerin. Ein anderer Fan ergänzt: „Selbst und Ständig. So erreicht man was, ihr geht mit gutem Beispiel voran. Jeder geht seinen eigenen Weg.“ Und ein weiterer schreibt: „Letztens dachte ich, kein Wunder, dass du (mindestens) einen Fanclub hast.“

Und Kommentare wie diese sind doch viel mehr wert, als einige Hater, die vielleicht auch ein bisschen neidisch auf den Erfolg der Geschäftsfrau sind.