Camping-Urlauber stellt sich bei Nachbarn vor – unfassbar, was sie in seinem Wohnwagen finden

So ein Urlaub auf dem Campingplatz bedeutet für einige Camper nicht nur relaxen, im Meer baden und die Sommerabende genießen. Das beweisen die Urlauber auf dem Campingplatz Marina di Venezia in Italien, die im Rahmen der Sendung „Bella Italia“ von RTL2-Kameras begleitet werden.

Ein neuer Camping-Urlauber hat es sich auf dem italienischen Campingplatz mit seinem Wohnwagen gemütlich gemacht: Friseur Ralf Hefner – auch genannt „Hef“. Er benötigt die Hilfe seiner Camping-Nachbarn. Arbeit ist also angesagt! Doch da ahnen die anderen noch nicht, was sie in Hefs Wagen vorfinden.

Camping-Urlauber: Unfassbar, was in seinem Wohnwagen ist

In der Folge am Montag (26. August) will Hef eine Solaranlage auf seinem Gefährt anbringen und hat eine Idee: Warum nicht andere starke Männer fragen, ob sie ihm helfen können?!

Hef, ein bekannter Friseur und der Großneffe von keinem Geringeren als dem bereits verstorbenen Playboy-Gründer Hugh Hefner, hat einen ganz besonderen Wohnwagen. Darin frisiert er zum Teil seine Kunden. Dass sein Wagen speziell ist, erfahren die anderen Camper der RTL2-Doku, sobald sie sein Fahrzeug betreten. Denn an den Wänden hängen überall Bilder von Hef zusammen mit Stars und Sternchen, denen er bereits die Haare frisiert hat.

„Das ist die Hall of Fame“, stellt der Italien-Camper seine Bilderwand vor. Die anderen sind baff, vor allem Kult-Camperin Nicole Fingerhuth: „Klasse, denen hast du schon allen die Haare geschnitten?“

Schlagersänger Jürgen Drews, Model Eva Padberg, ProSieben-Moderatorin Annemarie Carpendale oder auch die Ballermann-Stars Mia Julia und Ikke Hüftgold – sie alle hatte Hef schon auf seinem Friseurstuhl sitzen.

Und ein bisschen Platz für ein weiteres Bild hat er sogar noch. „Hier kommt unser Foto rein“, platzt es auch gleich aus RTL2-Camperin Nicole raus. Hef verspricht ihr: „Wenn sie es schaffen, es [die Solaranlage] aufzuhängen, dann machen wir ein Gruppenfoto, das kommt dann da rein.“

Na, das ist doch mal ein Deal! Das weiß auch Nicole Fingerhuth: „Unsere Männer schaffen das!“ Ob die Männer das wirklich hinbekommen und sich somit auf der „Hall of Fame“ verwewigen dürfen, kannst du bei RTL+ in der Mediathek sehen – dort laufen ganze Folgen der RTL2-Doku „Bella Italia“.