Bushido macht große Ankündigung – auf dieses Comeback haben seine Fans gewartet

Es ist schon einige Jahre her, dass die Fans von Deutschrap-Legende Bushido ihn live auf der Bühne sehen konnten. Doch das wird sich nun ändern, wie er selbst auf seinem Instagramaccount mitteilt. Denn 2024 möchte der selbsternannte King of Deutsch-Rap musikalisch nochmal richtig durchstarten. Neben neuen Lieder und einem neuen Album gibt es im nächsten Jahr wohl auch eine großangelegte Arena-Tournee quer durch Deutschland.

Bushido kehrt nach acht Jahren zurück auf die Bühne

Seine „König für immer!“-Tour hat insgesamt neun Termine, für die sich die Fans Tickets kaufen können. Diese sind ab dem 20. Oktober erhältlich, so der Rapper. Den Auftakt der großen Konzert-Tour macht Bushido am 21. März 2024 in der Mercedes-Benz-Arena in seiner eigenen Heimatstadt Berlin.

Neben Städten wie Leipzig, München und Frankfurt am Main kommt Bushido tatsächlich auch ins Ruhrgebiet. In Oberhausen können die Fans ihn am 24. März 2024 in der Rudolf-Weber-Arena live sehen. Das große Finale findet dann in Hamburg statt, wo er in der Barclays Arena auftreten wird. Es ist das erste Mal seit stolzen acht Jahren, dass der Musiker wieder auf die große Bühne kommt. Für die Fans ein absoluter Traum, der wahr wird.

Bushido: Fans können es kaum glauben

Unter der Ankündigung auf Instagram freuen sich die Fans in den Kommentaren wie verrückt. Schließlich hat niemand mit diesem Comeback im nächsten Jahr gerechnet:

„Die letzte Tour. Eine Deutschrap-Legende verabschiedet sich. So was darf man sich nicht gehen lassen.“

„König für immer“ der richtige Titel für die letzte Tour einer lebenden Legende! King Bushido“!

„Was für News. Heute Morgen noch geschaut, da war nichts zu sehen und jetzt terminiert. Ich bin definitiv dabei!“

Neben der ganzen Freude und Euphorie gibt es allerdings auch einen Haken: Es wird die letzte Tour sein, die er in seiner Karriere als Rapper spielen wird. Danach wird er die große Bühne verlassen.