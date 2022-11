Bushido: Bei DIESEM Anblick reißt Anna-Maria der Geduldsfaden – „So eine Scheiße“

Das Abenteuer Dubai, es begann für Bushido und seine Familie alles andere als optimal. Ruhe hatte sich der Rapper gewünscht, keine Angst mehr vor dem Gang auf die Straße. Kein BKA mehr, das jeden Schritt des Rappers und seiner Familie nach der Trennung von den Abou-Chakers überwachte. Einfach wieder ein ganz normales Familienleben.

Also suchten sich Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi eine Villa in Dubai. 900 Quadratmeter purer Luxus. Ruhe bekamen der Rapper und seine Familie aber auch dort nicht. Der Luxusbau stand inmitten einer riesigen Baustelle. Lautstarke Arbeiten machten ein entspanntes Familienleben unmöglich. „Als wir hier ankamen, haben wir gesehen, dass links und rechts eine Baustelle ist. Jetzt ist der Albtraum wahr geworden, die Bauarbeiten gingen los“, war Anna-Maria sichtlich verzweifelt.

Bushido und sein Problem mit dem zu großen Baum

Also wieder ein Umzug. Mittlerweile ist die Familie Ferchichi mit den Einrichtungsarbeiten beschäftigt, doch auch die laufen nicht reibungslos ab. Denn das Paar wollte unbedingt einen Olivenbaum im Garten stehen haben. Blöd nur, dass der ein wenig zu riesig ausfiel.

„Das ist das Problem. Er ist so breit und das Tor nur so schmal. So eine Scheiße. Jetzt bestellen wir einen Wagenheber“, schimpft Anna-Maria in ihrer Instagram-Story. Wie genau sie dieses Problem mit einem Wagenheber lösen möchte, dürfte wohl ihr Geheimnis bleiben. Mutmaßlich meinte sie einen Hubwagen oder eine Hebebühne. Doch auch die konnten hier nicht helfen.

„Es passt alles nicht. Wir kriegen ihn nicht ins Haus“, ist die Schwester von Sarah Connor sichtlich enttäuscht. Doch Ersatz ist schnell gefunden. Die Familie hat einfach einen neuen, deutlich schlankeren Baum gekauft. Ende gut, alles gut. Bleibt nur zu hoffen, dass der Rapper und seine Familie hier nun endlich zu Ruhe kommen. Nach all den Jahren des Stresses haben sie sich die redlich verdient.