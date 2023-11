„Taugenichtse“: Aiwanger schimpft im ZDF über ganz bestimmte Bürgergeld-Empfänger

Der eine sprach Klartext, der andere konnte fast nicht glauben, was er da hört. Am Donnerstagabend hatte Markus Lanz mit Hubert Aiwanger einen der streitbarsten Politiker Deutschlands in seiner Sendung. Der Bayer polarisiert, und das nicht erst seit der Flugblattaffäre.

Auch am Donnerstag nahm der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern kein Blatt vor den Mund. Und kam dabei besonders mit der Verwendung des Begriffes „Taugenichts“ bei Markus Lanz gar nicht gut an.

Hubert Aiwanger schimpft im ZDF über Bürgergeld-„Taugenichtse“

Doch was war geschehen? Das Team des ZDF-Talkers hatte einen Tweet Aiwangers ausgegraben. Darin zu lesen: „Deutschland muss sich auf seine eigene Zukunftsfähigkeit konzentrieren. Der Geldkoffer für ideologische Träumereien ist leer. Und irgendwann erlahmt die Arbeitsmoral der Gutwilligen, wenn sie merken, dass für und von Taugenichtsen ausgenutzt werden.“

„Wissen Sie, was ein Taugenichts ist?“, fragte Lanz daraufhin provokant. „Einer, der viel redet und nicht liefert“, versuchte sich Aiwanger an einer Antwort. Nein, so Lanz, „ein nichtsnutziger Mensch“ sei das.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Das sah Aiwanger anders. Er definiert den Begriff, so, dass ein Taugenichts ein Mensch sei, der auf Kosten anderer lebe, der sich selber nicht einbringe und sich unsozial verhalte. An wen er da denke, fragte Lanz daraufhin. „Das sind zum Beispiel Bürgergeld-Empfänger, die arbeitsfähig wären und eine zumutbare Arbeit ablehnen. Das ist nicht der Bürgergeld-Empfänger, der wirklich bedürftig ist, der krank ist, und so weiter. Sondern das ist einer, der auf Kosten der anderen lebt, obwohl er anders könnte“, so Aiwanger.

Taugenichtse in der Regierung

Doch es gebe auch Taugenichtse in der Regierung. Und zwar die, die keinen Schulabschluss habe, den Leuten Käse erzähle, selber noch nie gearbeitet habe, und am Ende Dinge an die Wand fahre, zetert Aiwanger.

Mehr Nachrichten:

An wen er da konkret denke, wollte Lanz wissen. Als Aiwanger da keine Namen wollte, fragte der ZDF-Moderator nur provokant: „Trauen Sie sich nicht?“ „Nein, weil ich dann angezeigt werde vielleicht“, so Aiwanger.