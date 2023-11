Hochzeit von Bürgergeld-Empfängern läuft aus dem Ruder: „Ach du Scheiße“

Die Hochzeit ist der schönste Tag im Leben eines Paares. So heißt es stets so schön. Die Tage davor jedoch – und das steht nicht auf Werbeschildern im Brautmoden-Geschäft geschrieben – sind oftmals der blanke Horror. Da müssen letzte Besorgungen erledigt werden, an allen Ecken und Enden tun sich Abgründe auf und die Frage steht im Raum, ob der Gang vor den Altar nun doch wirklich der richtige ist. Das ist auch bei Maik und Jasmin so. Die beiden Bürgergeld (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4)-Empfänger haben bereits ein kleines Kind. Nun soll auch die Hochzeit folgen.

Und das möglichst sparsam. Denn die beiden Protagonisten der RTL-Zwei-Sozialdokumentation „Hartz und herzlich“ haben durch den Bezug des Bürgergeldes natürlich keine großes Budget für ein ausschweifendes Fest übrig. Ihre Ringe beispielsweise kosten jeweils nur einen Cent. Und auch der Rest des Hochzeitsoutfits kommt nicht gerade vom Designer.

Bürgergeld-Paar will heiraten

Kein Problem für das Paar. Doch wenige Tage vor der Vermählung wird es noch einmal hektisch. Während die 18-jährige Jasmin nämlich extrem aufgeregt ist, sieht Maik das Ganze eher gelassen. Zu gelassen, wenn es nach dem Geschmack seiner Zukünftigen geht.

Andersherum scheinen die Schuhe der 18-Jährigen nicht den Geschmack ihres Mannes zu treffen. „Weißt du, was witzig ist? Heute Morgen habe ich deine Schuhe gesehen und war todmüde, jetzt sehe ich die und denke mir: ‚ach du Scheiße’“, pöbelt Maik. Nicht gerade die Worte, die Jasmin hören wollte. „Arschloch“, schimpft sie zurück.

Und nicht nur wegen der Schuhe gibt es Probleme. Das Paar hat einen Termin beim Amt verpasst, nun droht eine Kürzung der Bezüge. Ein Drama so kurz vor der Hochzeit, die eh schon das Budget der beiden Sozialhilfe-Empfänger sprengen wird. Angeblich hätten die beiden aber keine Einladung für den Termin bekommen. Bleibt nur zu hoffen, dass sie die Problematik noch rechtzeitig klären können. Nicht, dass die Hochzeit noch platzt. Wie es weitergeht, siehst du montags bis freitags um 16.05 Uhr in den Folgen von „Hartz und herzlich“ bei RTL Zwei.