Bürgergeld-Empfänger droht mit ernsten Folgen: „Sowas mag ich nicht“

Die Grenzen zwischen Privatleben und Öffentlichkeit verwischen zunehmend für die Bewohner der Mannheimer Benz Baracken, die in der RTL2-Doku-Soap „Hartz und herzlich“ ihr Leben teilen. Bürgergeld-Empfänger Dieter ist erschüttert von einem jüngsten Vorfall: Fans der Show suchten ihn zu Hause auf, nicht um ihn zu unterstützen, sondern um ihn zu beleidigen.

Die Sendung „Hartz und herzlich“ bietet einen Einblick in das Leben der Bewohner, die mit Kontopfändungen, Besuchen vom Jugendamt und anderen Herausforderungen konfrontiert sind. Doch während treue Zuschauer die Adressen der Darsteller im Internet finden und manche sogar Blumen niederlegen, wie im Fall von Dagmar nach ihrem Tod, zeigen andere Fans eine weniger freundliche Seite…

Bürgergeld: Fans lauern „Hartz und herzlich“-Star auf

Dieter und seine Frau Carmen sind in der Vergangenheit schon harter Kritik ausgesetzt gewesen. Etwa als Dieter versuchte, sein Glück als Influencer zu versuchen. Doch nun haben die Hater seinen virtuellen Raum verlassen und klopfen in seinem echten Leben an seine Tür. In einem Instagram-Post hat Dieter nun seine Frustration geäußert und mit Konsequenzen gedroht.

„Wenn jemand vor die Tür kommt, um mir eine Frage zu stellen […], sowas mag ich nicht“, erklärte er verärgert. Statt Fragen zu stellen, scheinen die Zuschauer persönliche Kritik zu überbringen, etwa über sein Aussehen oder seinen Zahnarztbesuch. „Ich bin da nicht aufbrausend, aber […] ich muss mir halt in Zukunft mal überlegen, ob ich da nicht was anderes mache“, warnte Dieter.

Was Dieter sich allerdings dann einfallen lässt, verrät er nicht. Fakt ist, dass die Sorge um einen potenziellen Angriff groß zu sein scheint. Immerhin erlebte die „Hartz und Herzlich“-Kollegin Beate den blanken Horror, als sie vor einigen Jahren von Fans vor ihrer Haustür angegriffen wurde. „Wenn das so weitergeht, Leute, muss ich mir halt mal da Gedanken machen“, fügt Dieter besorgt hinzu.