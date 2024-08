Bürgergeld: Arbeitslose kann DARAUF nicht verzichten – „Alle vier Wochen“

In der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“ wird das Leben von Menschen in sozialen Brennpunkten hautnah gezeigt. Viele von ihnen sind auf das Bürgergeld angewiesen – darunter auch die Busenfreundinnen Ela und Beate. Doch um aus ihrem tristen Alltag in den Mannheimer Benz-Baracken zu entkommen, haben sie einen Plan: Sie wollen endlich wieder ausgehen!

Für die 56-jährige Beate ist das ein seltenes Vergnügen. „Ich gehe so gut wie nie aus“, verrät sie. „Ela muss echt Glück haben, wenn ich mal zusage.“ Und siehe da, Ela hat Glück!

Bürgergeld: Sie achten auf ein gepflegtes Äußeres

Bevor es jedoch in die Clubs geht, muss Beate noch auf Vordermann gebracht werden. Dabei wird sie von niemand Geringerem als Ela selbst frisiert. „Beim Friseur kostet das Färben 200 Euro“, weiß die arbeitslose Beate, die so einiges an Geld spart. Ela bemüht sich redlich, ihrer Freundin die Haare zu veredeln – und das direkt vor ihrer Haustür.

Ela legt Wert auf ein gepflegtes Äußeres: „Ich gucke immer, dass ich sauber rumlaufe, dass ich gepflegt bin, da lege ich sehr viel Wert drauf. Ich gehe Nägel machen – alle vier Wochen. Aber Haare färben kommt öfter vor. Muss ja, wegen dem Ansatz.“

Bürgergeld-Empfängerin: „Wenn ich Geld hätte…“

Selbst mit mehr Geld würden die beiden nicht viel an ihrem Lebensstil ändern. „Wir würden am Friseur auch sonst sparen“, erklärt Ela. „Wenn ich Geld hätte, würde ich meine Lippen ein bisschen aufspritzen lassen oder Falten.“ Beate hingegen bleibt standhaft: „Ich würde gar nichts machen, so wie Gott mich schuf.“

Die beiden Bürgergeld-Empfängerinnen wollen ihren Abend genießen: erst ein schönes Essen, dann ein paar Drinks. Und wer weiß, vielleicht lernen sie ja sogar interessante Männer kennen? Beate ist da skeptisch: „Du brauchst die Männer ja noch, aber ich nicht mehr. Bei mir ist trockene Baustelle.“ Ela hingegen hält die Möglichkeit nicht für ausgeschlossen.

RTL2 zeigt aktuell alte Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ täglich ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.