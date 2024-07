Bürgergeld: Mannheimerin gönnt sich Berlin-Urlaub – Ihre Freundin bezahlt

In den Benz-Baracken im Mannheimer Stadtteil Waldhof werden tagtäglich die Protagonisten der Bürgergeld-Doku „Hartz und Herzlich“ begleitet. Dabei steht in der aktuellen Folge (30. Juli) Beate im Mittelpunkt.

Wie viele andere im Brennpunktviertel muss auch Beate mit ihrem Einkommen aus stattlicher Hilfe und einem Minijob sparsam umgehen. Dies hält sie allerdings nicht davon ab, ihrer Heimatstadt Berlin einen Besuch abzustatten. Mit im Gepäck ist natürlich ihre langjährige Freundin Ela – und die weiß genau, wie sich die beiden den Kurzurlaub leisten können!

Bürgergeld: Beate lebt auf Kosten anderer

Die Freude von Ela und Beate auf die Fahrt in die Metropole ist groß, beide Freundinnen bekamen die Nacht zuvor kaum ein Auge zu. Angekommen in der rund 600 Kilometer entfernten Heimatstadt von Beate ist das erste Ziel der Mannheimerinnen ihr Hotel für die nächsten Tage. Für die Benz-Barackerin eine echte Premiere. Denn die „Hartz und Herzlich“-Protagonistin kam noch nie in den Genuss eines Hotels. Beate kann sich kaum zurückhalten vor Freude: „Ich find’s geil, ich bin megagespannt!“

Um den Kurzurlaub in der Hauptstadt zu bezahlen, löste Freundin Ela extra einen Gutschein ein. Schließlich sind die finanziellen Mittel in den Mannheimer Benz-Baracken oftmals knapp, viele Bewohner beziehen Sozialhilfen wie etwa Bürgergeld. Beate und Ela sind in Berlin jedoch nicht nur auf Entspannung und Erholung aus.

Bürgergeld: Beate durchlebte schwierige Kindheit

Denn Beate wuchs in Berlin auf und möchte ihrer Freundin ihre Vergangenheit näherbringen. Doch die war nicht immer von schönen Erinnerungen geprägt. Beate lebte in der Hauptstadt ganze 16 Jahre im Kinderheim und leidet bis heute unter den Misshandlungen, die sie dort erfuhr.

Die langjährigen Vertrauten versuchen dennoch, den Ort mit neuen, positiveren Erinnerungen zu verbinden. Langweilig wird es bei Beate und Ela dabei nie – selbst bei den Schlafgewohnheiten nicht. Die Protagonistin der Bürgergeld-Doku bevorzugt es nämlich, nackt zu schlafen. „Mich stört nicht, dass Beate neben mir nackt schläft. Aber ich mag’s halt nicht“, äußert sich Ela über die Eigenart ihrer Freundin.

RTL2 zeigt aktuell alte Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ täglich ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.