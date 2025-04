Bürgergeld-Empfängerin schmiedet teure Pläne zu Ostern – Zuschauer auf 180

Bei „Hartz und herzlich“-Star Petra geht es dieses Jahr an Ostern nicht ums Sparen. Im Gegenteil! Die Bürgergeld-Empfängerin plant einen schicken Restaurantbesuch – und das im Hasenkostüm! Für die Bewohnerin der bekannten Benz-Baracken ist das ein großes Ereignis.

Normalerweise ist Petras Alltag von Geldnot und Sozialleistungen geprägt. Doch an Ostern will sie sich etwas gönnen. Auf TikTok teilt sie ihre Pläne mit fast 100.000 Followern. Dabei trägt sie im Video Hasenohren und scherzt: „Ja, ihr seht richtig: Petra mit Hasenöhrchen.“

Bürgergeld-Empfängerin sorgt mit Vorhaben für Aufruhr

An Ostern will Petra nicht auf den Geldbeutel schauen und es krachen lassen. Warum? Die Bürgergeld-Empfängerin erklärt: „Ostern ist einmal im Jahr und das nutzen wir natürlich aus, um zu zeigen, wie stark unser Zusammenhalt ist und wie sehr wir uns alle lieb haben.“ Sie will mit ihrem „Schatz“ und den Kindern essen gehen, trotz knapper Kasse.

Die Reaktionen im Netz? Gespalten! In den Kommentaren hagelt es Kritik. Ein User meint: „Manche müssen Ostern arbeiten dafür.“ Ein anderer ergänzt: „Der eine oder andere muss arbeiten gehen, damit ihr Essen gehen könnt.“ Doch es gibt auch Lob: „Sieht gut aus“, schreibt ein Follower über ihr Kostüm.

Trotz hoher Schulden und drohender Zwangsvollstreckung lässt sich Petra nicht von ihren Plänen abbringen. Der Restaurantbesuch steht fest. „Ich werde definitiv mit meinem Schatz und natürlich auch meinen Kindern essen gehen“, sagt sie entschlossen in ihrem Video.

Folgen von „Hartz und Herzlich“ laufen unter der Woche ab 17.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Alle Folgen der Doku-Soap gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.