Bürgergeld-Empfänger startet neuen Job – und bekommt direkt frei!

Pascal aus „Hartz und herzlich“ sorgt für Furore! Der Bürgergeld-Empfänger hat endlich wieder Arbeit. Doch kaum angefangen, gibt’s schon den ersten freien Tag. Im Netz brodelt es.

Pascal, bekannt aus „Hartz und herzlich“ auf RTL2, hat in den letzten Monaten viel durchgemacht. Nach einer schwierigen Zeit hat er endlich wieder ein eigenes Dach über dem Kopf und will nun durchstarten. Sein Ziel: Weg vom Bürgergeld und hin zu einem geregelten Einkommen. Doch der Start in den neuen Job warf Fragen auf.

Bürgergeld-Empfänger sorgt mit freiem Tag für Verwunderung

„Ich habe jetzt Arbeitsschuhe bekommen und ab Montag geht es ins Praktikum im Landschaftsgartenbau“, hießt es noch vor wenigen Tagen auf TikTok. Doch schon bald teilt der 23-Jährige mit, dass er nach einer Woche Praktikum bereits freihatte. Diese Aussage sorgte für Aufsehen und brachte einige kritische Kommentare hervor. „Nach einer Woche arbeiten schon einen Tag frei. Ja ne, ist klar..“, schrieb ein TikTok-Nutzer.

Ein anderer kommentierte mit Lach-Emojis: „Frei?…lach. Kein Bock haste gehabt.“ Doch Pascal lässt die Kritik kalt. „Mir geht’s prima“, erklärt er seinen Followern. Er freut sich über den Job und die neue Wohnung. Alles läuft, wie es soll. Ein freier Tag ist da kein Drama. Trotzdem sind die User skeptisch. „Praktikum und dann frei? Lächerlich“, kommentiert einer. Ein anderer User fragt sich: „Wer kriegt nach einer Woche schon frei?“ Lach-Emojis inklusive.

Dabei fehlte Pascal teilweise bereits schon am zweiten Arbeitstag. „Ich muss jetzt gleich zum Bürgeramt, meine Anmeldung holen […], das ist nämlich für die Insolvenzberaterin“, verkündete er auf TikTok. Neben seinem neuen Job hat Pascal nämlich noch eine weitere Herausforderung zu meistern – seine Schulden. Und die sind nicht gerade gering.