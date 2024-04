Bürgergeld-Empfänger stellt nach Zoff klar: „Das sieht eh keiner“

Es wird bald Sommer in den Benz-Baracken in Mannheim. Es ist Zeit für den Frühjahrsputz, einige der Bürgergeld-Empfänger wollen sogar ihre komplette Wohnung verschönern. Die RTL 2-Doku „Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken“ darf sie dabei begleiten.

Oft besteht für Verschönerungsmaßnahmen nur wenig finanzieller Spielraum. So begnügt sich die dreifache Mutter Beate damit, ihre Terrasse zu schrubben und gründlich von Scherben, Müll und Hundekot zu befreien.

Bürgergeld-Paar renoviert – die Farbpalette ist eher ungewöhnlich

Ella hat ein paar neue Pflanzen für ihren Balkon besorgt. Elvis und Katrin aus dem gelben Block haben dagegen Großes vor: Sie wollen ihre Wohnküche ungestalten. Das hatte sich sich das Paar schon vor zwei Jahren vorgenommen, seitdem liegen Tapete und Farbe bereit.

Schnell wird klar: Elvis ist der erfahrene Handwerker, dafür trifft Katrin alle wichtigen Entscheidungen. So kommt es zu einem gewagten Farbmix für die Wände. Die achtfache Mutter hat sich für graue Tapete mit Glitzer entschieden, außerdem kommt lila Farbe zum Einsatz, ebenfalls mit Glitzerpartikeln.

Papa Elvis reagiert auf diese Design-Entscheidung eher skeptisch: „Schatz, das ist doch zu dunkel. Für den Flur wäre das okay, aber doch nicht fürs Wohnzimmer.“ Aber gegen den Sturkopf von Katrin ist kein Kraut gewachsen. „Du musst ja nicht ins Wohnzimmer kommen! Es muss ja mir gefallen“ wischt sie seine Bedenken aus dem Weg. Die Mutter sagt es klipp und klar in die Kamera: „Er hat es mir versprochen, also krieg ich das auch!“

Elvis scheitert beim Tapezieren: „Das sieht eh keiner“

Am Tag drauf geht es ans Tapezieren. „Mach das richtig gell, sonst kriegst du Ärger, Freundchen!“, droht Katrin. Aber Evis kennt die Macken seiner Gattin, schließlich ist das Bürgergeld-Ehepaar schon 20 Jahre verheiratet. „Wenn sie nicht aufhört zu jammern, lass ich einfach die Baustelle so wie sie ist. Bis zu nächsten Jahrhundert.“ sagt Elvis lachend.

Leider läuft das Tapezieren nicht wie geplant. Einige Bahnen sind zu kurz und schließen nicht bündig am Boden ab. „Scheiße! Wenn wir Glück haben reichts.“ , ruft Elvis verzweifelt. Tut es nicht, aber er improvisiert. „Dann fehlen halt ein oder zwei Zentimeter. Da steht dann ja ein Schrank davor. Das sieht eh keiner.“