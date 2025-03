Bürgergeld-Empfängerin hat zwei Wohnungen: Schulden steigen immer weiter

Bei dieser Familie kehrt einfach keine Ruhe ein. Vor einiger Zeit bereits waren Bürgergeld-Empfängerin Petra und ihre Tochter Selina aus der RTL-Zwei-Dokusoap „Hartz und herzlich“ aus Mannheim nach Dessau gezogen.

Doch bislang gleicht die neue Heimat mehr einem Alptraum als einem Zuhause. In der Bürgergeld-Doku berichtet Petra, dass sie immer wieder Probleme in ihrem Haus hat. „Wir haben noch immer kein warmes Wasser, wir haben keine Dusche. Wir haben keine Kleiderschränke, die mussten wir alle wegschmeißen“, berichtet die Bürgergeld-Empfängerin.

Bürgergeld-Empfängerin wohnt im Chaos

Ein Drama. „Wir werden jeden Tag hingehalten. Jeden Tag. Morgen mach ich weiter, morgen mach ich weiter … und es passiert gar nichts“, schimpft die RTL-Zwei-Protagonistin. Da sei sogar ihre Wohnung in Mannheim besser gewesen, obwohl diese mit Schimmel verunreinigt war.

Wobei: Eigentlich hat Petra die Wohnung noch angemietet. „Die haben die Kündigung nicht angenommen“, berichtet die Bürgergeld-Empfängerin. Ein Problem, weil die Miete ja weiter bezahlt werden muss. „Ich bin schon bei 1.400 Minus bei denen“, rechnet Petra vor.

++ Bürgergeld-Empfängerin kann nicht arbeiten – weil sie drei Katzen hat ++

Nun hat sie also gerade zwei Wohnungen. Doch kann sie zurück in die Schimmel-Wohnung in Mannheim? Schließlich hatte sie dort zumindest eine funktionstüchtige Dusche. Durchaus, so bekam sie bereits von der Verwaltung den Hinweis, dass sie die Wohnung zurücknehmen könne, sie müsse nur die Schlüssel beim Hauswart abholen. Doch es gibt ein Problem.

„Wer zahlt denn dann die ganzen Rückstände?“

„Wer zahlt denn dann die ganzen Rückstände?“, echauffiert sich Petra. Da bliebe wohl nur eine Zahlung auf Raten oder ein Darlehen. Doch auch der erneute Umzug würde wieder viel Geld verschlingen. Ein Problem, das so schnell wohl nicht zu lösen ist.

Die RTL-Zwei-Zuschauer jedenfalls sind auf 180. „Woher das Geld nehmen fragt sie…. Arbeiten gehen?“, heißt es beispielsweise bei YouTube. Oder: „Sinnvoller wäre es, wenn sie sich von Dessau aus eine Vollzeit-Arbeitsstelle sucht und dann in die Stadt zieht, in der sie die gesuchte Vollzeit-Arbeitsstelle findet.“