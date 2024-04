Bürgergeld: Paar bekommt das 3. Kind – zwei hat das Jugendamt schon weggenommen

Es sind dramatische Verhältnisse, die RTL Zwei in der dritten Weißenfels-Folge seiner Armuts-Dokumentation „Hartz Rot Gold“ zeigt. Im Mittelpunkt steht das „Hartz 4“-Paar Heidi und Marcel (Zur Erklärung: Die Folgen wurden vor Einführung des Bürgergeldes gedreht).

Die beiden haben bereits zwei Töchter, nun soll auch noch ein Sohn dazu kommen. Heidi ist hochschwanger. Das Problem jedoch: Das Jugendamt hat ihnen ihre zwei Kinder bereits vor drei Jahren entzogen. Die Behörde begründete die Entscheidung damit, dass Heidi nicht erziehungsfähig und Marcel drogenabhängig sei. Fand die Polizei doch im Januar 2019 ein halbes Gramm Crystal Meth in der gemeinsamen Wohnung des Paares.

Bürgergeld: Arbeitslose bekommen ihr drittes Kind

Ungefähr genauso lange versuchten die beiden nun, ihre Töchter zurückzubekommen. Doch acht Wochen vor den Dreharbeiten zur dritten Episode aus Weissenfels fiel das Urteil zu Ungunsten der Hartz4- beziehungsweise Bürgergeld-Empfänger. „Nach drei Jahren Gerichtskampf müssen wir wirklich sagen: Wir haben verloren“, folgert Marcel.

Unklar ist, was nun mit ihrem nächsten Kind passieren wird. Gewollt jedenfalls war es nicht. Im Gegenteil. Marcel wünschte sich sogar eine Abtreibung. Das jedoch ließ Heidi nicht zu. Und so muss er sich nun wohl oder übel mit den Folgen seines Handelns arrangieren.

„Die Entscheidung, das Kind abzutreiben, die hatte ich nun mal nie“, sagt Marcel offen vor der Kamera. Eine Aussage, die Heidi so unterstützt. „Das ist mein Körper und solange das in mir drin ist, hast du gar nichts zu melden“, so die Arbeitslose.

Und so wird nun auch das dritte Kind des Paares auf die Welt kommen. Unklar ist jedoch, ob nicht auch bei diesem Baby das Jugendamt in Zukunft wieder einschreiten muss. Zu wünschen wäre dem Paar, dass es endlich mal seine Probleme in den Griff bekommt und das Baby so unterstützt, wie es das auch verdient hat.

RTL Zwei zeigt die dritte Folge „Hartz Rot Gold“ aus Weissenfels am Dienstag (9. April 2024) um 20.15 Uhr, oder vorab bei RTL Plus.