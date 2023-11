Bürgergeld-Pärchen heiratet: Absurd, was die Ringe kosten

Die Hochzeit ist der schönste Tag des Lebens. So heißt es zumindest. Verständlich, dass sich viele Paare die Trauung, und vor allem das Drumherum so einiges kosten lassen. Da muss die perfekte Location gefunden werden, das Brautkleid der Träume wird eigens maßangefertigt und auch die Ringe dürfen natürlich nicht aus den Kaugummiautomaten stammen. Doch wenn man nicht gerade vermögend ist, oder zumindest in eine vermögende Familie einheiratet, müssen Abstriche gemacht werden. Das wissen auch die Bürgergeld(zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz4 genannt)-Empfänger Maik und Jasmin aus der RTL-Zwei-Sozialdokumentation „Hartz und herzlich“.

Doch die Eltern eines frisch gebackenen Sohnes sparen, wo sie nur können. Und so lässt sich ihre Traumhochzeit auch verhältnismäßig preisgünstig realisieren, wie die Bürgergeld-Empfänger in der Folge „Hartz und herzlich“, die RTL Zwei am kommenden Montag (6. November 2023) ausstrahlt, zeigen.

Bürgergeld-Paar plant Traumhochzeit

Im Netz und auf dem Flohmarkt konnten sich die beiden richtig viel Geld sparen. So kaufte Jasmin den Anzug für Sohnemann Lennox und ihre Hochzeitstasche auf dem Trödel. Ihr Hochzeitskleid erstand die junge Mutter hingegen auf Amazon. Und auch die Ringe des Brautpaares fanden sie auf der Internet-Verkaufsplattform. Und das zu einem wirklich unglaublichen Preis.

„Die Ringe hätten uns im Normalfall dreihundert Euro gekostet, und so haben wir jetzt für die gleichen Ringe, zwar nur aus Edelstahl, gerade mal zwei Cent gezahlt“, berichtet Jasmin stolz.

Wie bitte? Zwei Cent? Es stimmt wirklich. Zum Beweis zeigte Jasmin die Rechnung. Und dort war wirklich vermerkt: Zwei Cent. Da war sogar der Versand teurer. Die Ringe, so Jasmin, seien gerade in einer Aktion gewesen, zudem sollen sie sehr hochwertig sein und sogar mit einer Gravur versehen. Und so kostete die gesamte Hochzeit das Paar bislang schlappe 250 Euro. Da können sich andere Hochzeitspaare mal eine Scheibe abschneiden.