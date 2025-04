„Hartz Rot Gold“: Punker wartet auf Bürgergeld – dann bekommt er Post vom Jobcenter

In der RTL2-Sozialreportage „Hartz Rot Gold“ werden regelmäßig die Schicksale von Menschen in Brennpunktvierteln gezeigt. Während einige Bürgergeld-Empfänger in Sozialwohnungen leben, haben andere eine ganz eigene Art des Zusammenlebens gefunden. So auch eine Gruppe von Punkern, die am Rande Berlins in einer Kommune mitten im Wald hausen. Hier haben sich die Bewohner ihr eigenes kleines Reich geschaffen.

Doch für einen von ihnen wurde das Leben zuletzt besonders hart: Der 51-jährige „Opa“ bekam plötzlich kein Geld mehr vom Amt. Zusammen mit Kumpel Paddy (39) hat er zuletzt Sozialhilfe beantragt – und endlich flattert Post vom Jobcenter rein.

Bürgergeld: Punker kämpft sich durch Bürokratie

Seit einiger Zeit herrscht bei Punker „Opa“ gähnende Leere in der Kasse. Sein Antrag auf Erwerbsunfähigkeitsrente wurde abgelehnt und sein Bürgergeld wurde ebenfalls gestrichen. Für den ältesten Bewohner der Kommune ein echtes Problem. Ohne finanzielle Unterstützung wird selbst das einfache Leben im Camp zur Herausforderung.

Doch zum Glück hat er Unterstützung: Sein langjähriger Kumpel Paddy kämpft sich mit ihm durch den Behördendschungel. Erst versuchten sie, eine Rente für „Opa“ zu beantragen – abgelehnt. Dann schickten sie den Ablehnungsbescheid ans Sozialamt – wieder nichts. Doch Paddy gab nicht auf und stellte schließlich einen Antrag auf Sozialhilfe. Und jetzt kann „Opa“ endlich aufatmen!

Endlich wieder Bürgergeld!

Nach Wochen des Wartens dann die Überraschung: Post vom Amt! Und diesmal endlich mit einer guten Nachricht. Das Jobcenter bewilligt „Opa“ Sozialhilfe, das bedeutet: Es gibt wieder Geld! Die Freude ist groß. „Haben die das endlich gerafft!“, kommentiert „Opa“ trocken. Auch Paddy atmet erleichtert auf: „War auf jeden Fall ein langer Kampf.“

Weil „Opa“ kein eigenes Konto hat, werden seine Leistungen per Scheck an eine Berliner Obdachlosenhilfe geschickt. Gemeinsam mit Paddy macht er sich auf den Weg, um das Geld abzuholen – endlich wieder Bares in der Tasche!

Während der Wartezeit halfen „Opa“ seine Punkerfreunde Paddy und Lausi über die Runden. Doch bleibt die Sozialhilfe nun dauerhaft? Oder kommt die nächste Hürde? Die Antwort gibt’s in „Hartz Rot Gold.“ Die entsprechende Folge wurde am 20. März ausgestrahlt und ist auch in der RTL+-Mediathek abrufbar.