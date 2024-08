Bürgergeld-Empfänger bekommt 4.000 Euro-Nachzahlung vom Amt – „Ich bin etwas schockiert“

Schockmoment in Mannheim! „Hartz und Herzlich“-Star Pascal bekommt einen unerwarteten Brief von der Familienkasse. Das Amt fordert eine stolze Summe von 4.000 Euro zurück, die der junge Mann fälschlicherweise in Anspruch genommen hat. Als er mit der zuständigen Dienststelle telefoniert, fällt der Bürgergeld-Empfänger aus allen Wolken.

Bürgergeld-Empfänger bekommt dicke Nachzahlung

Aktuell zeigt RTL Zwei alte Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Mannheim im TV-Programm. Dort sehen die Zuschauer unter anderem wie es um Beates Sohn Pascal steht. Dieser ist nach einer längeren Zeit nach Mannheim zurückgekehrt und möchte dort nochmal von null starten.

Bevor er jedoch eine Ausbildungsstelle findet, möchte er die Zeit mit Bürgergeld überbrücken. Nachdem er alle Anträge beim zuständigen Jobcenter abgegeben hat, heißt es warten. Doch plötzlich macht ihm aber ein unverhoffter Brief einen Strich durch seine Rechnung. Die Familienkasse macht Ärger und verlangt eine Nachzahlung von Pascal, die sich gewaschen hat.

Bürgergeld-Empfänger fällt aus allen Wolken

Nachdem er den Brief erhalten hat, ruft der 22-Jährige bei der Familienkasse an. Ihm wird vorgeworfen Kindergeld in Höhe von 4.000 Euro bezogen zu haben, ohne dass er dazu berechtigt war. Denn in dem Zeitraum, wo er kassiert hat, hatte er nach eigenen Angaben einen Job bei der Bahn.

Das ist jedoch unzulässig. So kommt es, dass die Dame am Telefon die Rückzahlung von 4.000 Euro nur noch einmal bestätigen kann. „Jetzt bin ich gerade etwas schockiert. Wie soll ich das denn bitteschön alles machen?“, sagt Pascal, nachdem er aufgelegt hat. Es sind nicht einzigen Schulden, die der Barackler bewältigen muss.

RTL2 zeigt die alten Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.