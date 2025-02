Bürgergeld-Empfänger plant Reise: Der Grund ist traurig – „Null Erinnerung“

In den ärmsten Städten Deutschlands fehlt es vielen Menschen an einer Perspektive. In Sozial-Dokus wie „Harz Rot Gold“ begleiten die Fernsehteams des Senders RTL2 genau diese Personen in ihrem Alltag. Auch Bürgergeld-Empfänger Stephan hat es nicht einfach in seinem Leben. Schon mehrfach hat er seinen Wohnort gewechselt, ist aktuell mit Hund Socke in Bremen Zuhause. Doch der gelernte Garten- und Landschaftsbauer ist rastlos – er weiß kaum etwas über seine Kindheit und stellt sich immer wieder die Frage, woher er kommt.

In der Folge „Emotionale Erinnerungen“ reist Stephan in seine Heimat, um Antworten zu finde.

Bürgergeld-Empfänger nimmt Reise auf sich

Bürgergeld-Empfänger Stephan macht sich auf den Weg nach Sachsen-Anhalt – in die Heimat seiner Kindheit. Er hofft, endlich Antworten auf seine Fragen zu finden. „Ich will wissen, was mit mir passiert ist, warum ich so ein Arschloch bin und warum ich nicht bei meinen Eltern aufgewachsen bin“, sagt er offen.

Fünf Tage plant er für die Reise ein. Gemeinsam mit Hund Socke fährt er mit einem Lastenfahrrad los – übernachten will er im Zelt. Doch der Weg wird nicht nur körperlich anstrengend, sondern vor allem emotional.

Bürgergeld-Empfänger: Trauriges Geständnis

„Ich habe keine Erinnerungen – wirklich null – an meine Kindheit, ich habe nur Bruchstücke“, gesteht Stephan. Momente aus dem Kindergarten oder der Grundschule – bei dem 42-Jährigen wie ausgelöscht. Auch Alkoholkonsum ist mit ein Grund, warum der Bürgergeld-Empfänger sich an wenig erinnert. Schon mit sieben Jahren fing er an, Whiskey zu trinken.

Stephan kämpft immer wieder gegen seine Alkoholsucht an und will nun endlich mit seiner Vergangenheit Frieden schließen. Dem Bürgergeld-Empfänger ist klar, dass diese Reise eine Herausforderung wird. Doch wird er die Antworten finden, nach denen er sucht?

Die Folge der Bürgergeld-Doku „Hartz Rot Gold“ läuft am Dienstag, den 25. Februar, auf RTL2. Aktuell ist sie bereits in der RTL+-Mediathek abrufbar.