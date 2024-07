Obdachlose Bürgergeld-Empfängerin muss Hab und Gut verkaufen – „Damit wir was zu essen haben“

Schwierige Zeiten für „Hartz und Herzlich“-Protagonistin Celine aus Rostock. Die Bürgergeld-Empfängerin und ihr Freund Pascal befinden sich in einer finanziellen Notlage. Mittlerweile geht es so weit, dass sie am Ende des Monats kein Geld mehr haben, um Lebensmittel zu kaufen. Aus der Not heraus schmieden die beiden einen Plan, wie sie doch noch an ein wenig Geld kommen.

Bürgergeld-Empfängerin ist obdachlos

Am Freitagnachmittag (12. Juli) zeigt RTL Zwei eine Wiederholungsfolge von „Hartz und Herzlich“. Mitunter geht es auch um Celine, die ihrer Heimatstadt Rostock den Rücken gekehrt hat. Die Bürgergeld-Empfängerin ist gemeinsam mit ihrem Freund nach Hamburg gereist und möchte sich dort ein neues Leben aufbauen. Doch bis sie in der Hansestadt Fuß gefasst haben, müssen sie vorerst im Obdachlosenheim nächtigen.

Dort dürfen sie sich von 17 Uhr bis zum nächsten Morgen gegen 10 Uhr aufhalten. Die Zwischenzeit vertreibt sich das Paar in der Innenstadt. Shoppen oder ins Kino gehen, ist allerdings nicht drin, da die beiden am Monatsende kein Geld mehr übrig haben. Das bedeutet auch, dass sie sich nichts zu Essen leisten können und bis zur nächsten Mahlzeit im Obdachlosenheim warten müssen. Prompt greifen Celine und Pascal zu dem einzigen Mittel, was ihnen noch bleibt.

„So haben wir es überlebt“

Da sie am Ende des Monats so gut wie gar kein Geld mehr haben, verkaufen die Bürgergeld-Empfänger ihr Hab und Gut, um über die Runden zu kommen. „Wir haben unsere Bluetooth-Boxen, meinen Laptop und meine AirPods verkauft, damit wir unterwegs was zu essen haben. So haben wir es überlebt“, so die Rostockerin. Doch die Hoffnung verliert sie keineswegs, wie sie sagt: „Wir schaffen das schon alles. Wir halten ja zusammen.“

RTL2 zeigt aktuell alte Folgen „Hartz und Herzlich – Tag für Tag aus den Benz-Baracken“ täglich ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.