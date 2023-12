In der RTL Zwei-Doku „Hartz und Herzlich“ sehen die Zuschauer, wie die Bewohner des Blockmacherrings in Rostock mit beschränkten finanziellen Mitteln über die Runden kommen. Viele der Protagonisten sind auf Sozialleistungen, wie beispielsweise das Bürgergeld, angewiesen. So auch der zweifache Vater Jean.

Der 22-jährige Bürgergeld-Empfänger stockt sein Bürgergeld mit einem Minijob auf. Das Geld nutzt er neben der Grundversorgung vor allem für seine liebste Freizeitbeschäftigung: Videospiele. Doch nicht nur finanziell ist dieses Hobby intensiv. Es nimmt vor allem einiges an Zeit in Anspruch.

Bürgergeld-Empfänger kehrt zurück nach Rostock

Wichtig zu erwähnen: Bei Fällen, wie sie bei „Hartz und Herzlich“ gezeigt werden, handelt es sich um Einzelfälle. Die meisten Bürgergeld-Empfänger möchten schnellstmöglich wieder eine feste Arbeit finden.

Treue Fans der RTL2-Serie kennen Jean aus der Vergangenheit. Der 22-Jährige war viele Jahre über mit Cindy zusammen. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder bekommen und wohnte sogar zusammen in einer Wohnung. Doch dann der Schock: Nach fünf Jahren Beziehung folgte das Liebes-Aus.

Für den Bürgergeld-Empfänger war schnell klar, dass er Rostock und damit auch dem Blockmacherring den Rücken kehren will. Er lässt Cindy und seine Töchter hinter sich und zog nach Schleswig-Holstein. Doch nun ist er wieder zurück in Rostock und versucht in seiner Heimat Fuß zu fassen. Seine Sozialleistung stockt der 22-Jährige mit einem Minijob auf.

„Ich habe Arbeit. Noch nicht ganz, noch ein bisschen mehr wäre gut. Ich habe ein Minijob für 110 Euro und das darf ich zu meinem Bürgergeld (ehemals Hartz IV) dazuverdienen. Da reinige ich Treppenhäuser. Ich habe Spaß daran, mir gefällt das“, erzählt er. Doch was macht Jean in seiner Freizeit?

Bürgergeld-Empfänger hat teure Leidenschaft

Zocken ist sein großes Hobby. Nach eigenen Angaben zockt Jean gerne auch mal den halben Tag durch. „Am Tag spiele ich 12 bis 14 Stunden, wenn ich die Zeit dazu habe“, erklärt der 22-Jährige in einer neuen Folge „Hartz und Herzlich“. Somit steckt er nicht nur Geld, sondern auch viel Zeit in sein Hobby.

Ab dem 18. September zeigt RTL2 montags bis freitags um 16.05 Uhr neue Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“. Die Folgen findest du vorab in der Mediathek bei RTL+.