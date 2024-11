Bürgergeld-Empfängerin findet Arbeit – wenige Tage später folgt der Aufhebungsvertrag

In den neuen Folgen der RTL2-Sendung „Hartz und Herzlich“ aus Rostock sehen die Zuschauer, wie es um die Protagonisten aus den sozialen Brennpunkten steht. Auch Bürgergeld-Empfängerin Nadine gibt ein Update in Sachen Jobsuche.

Nach rund vier Jahren in der Arbeitslosigkeit möchte Nadine nämlich wieder eine feste Stelle finden. Um erste Erfahrungen in der Branche der Pflege zu machen, konnte Bürgergeld-Empfängerin ein Praktikum in einem Altenheim ergattern. Doch wenig später folgt die Enttäuschung.

Bürgergeld-Empfängerin hat schlechte Nachrichten

Nadine hat sich sehr auf das Praktikum gefreut. Auch, wenn sie mit ihrer Aufregung zu kämpfen hatte, lief der erste Arbeitstag nach eigenen Angaben sehr gut. „Es hat mir da eigentlich super gefallen und ich habe mich auch wohlgefühlt“, erzählt die Bürgergeld-Empfängerin.

Das Praktikum war auf zwei Wochen angesetzt. Doch statt danach übernommen zu werden, folgt die Hiobsbotschaft für die Langezeit-Arbeitslose. „Dann wurde ich angerufen, als ich am Mittwoch meinen letzten Arbeitstag hatte. Ich habe dann halt einen Aufhebungsvertrag bekommen“, so die Rostockerin.

Bürgergeld-Empfängerin reagiert deutlich

Statt sich von der Absage herunterziehen zu lassen, schaut die Bürgergeld-Empfängerin jetzt positiv in die Zukunft. „War nicht schön für mich. Ich sehe es aber nicht als Niederlage, sondern als Erfahrung“, so Nadine. Nun sucht sie also weiter nach dem passenden Job im Bereich der Altenpflege.

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.