Bürgergeld: Rentnerin hat 9.000 Euro Schulden – und renoviert Wohnung

Die Plattenbauten von Groß Klein in Rostock gelten als Problemviertel schlechthin. Wer hier lebt, wurde nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren – Arbeitslosigkeit und Unterstützung durch das Bürgergeld sind an der Tagesordnung. Die RTL2-Doku „Hartz und Herzlich“ begleitetet die Menschen vor Ort und gibt Einblicke in ihren herausfordernden Alltag.

Regina ist eine altbekannte Protagonistin der Serie. Momentan versinkt sie unter einem Schuldenberg. Die Rentnerin muss Stromkosten nachzahlen. Nun kommt auch noch eine Geldstrafe auf sie zu, da sie mehrmals den Schornsteinfeger nicht in ihre Wohnung gelassen hat. Dennoch lässt sie es sich nicht nehmen, ihrer Wohnung einen neuen Anstrich zu verleihen.

Bürgergeld: Rentnerin hat Schuldenberg

Rentnerin Regina plagen aktuell mehrere finanzielle Baustellen. Zunächst möchte sie sich allerdings mit der Renovierung ihrer Wohnung beschäftigen. Vor zwei Wochen hat sie bereits die Fliesen mit Folie überklebt, jetzt geht es in die zweite Runde. Tapeten runter, frische Farbe drauf – Regina packt an.

Und das, obwohl sie als Rentnerin nur ein begrenztes Budget zur Verfügung hat. Hinzu kommen ihre Schulden beim Stromanbieter. Stolze 9.000 Euro muss sie bei den Stadtwerken noch blechen. Ein Ex-Freund von Regina hat das Geld nie eingezahlt, so wurden über Jahre keine Rechnungen beglichen. Aber damit nicht genug!

Bürgergeld: Rentnerin packt Geldsorgen an

Dazu kommen 180 Euro, die die Sozialhilfe-Empfängerin dem Schornsteinfeger zahlen muss, nachdem sie ihn mehrfach nicht in ihre Wohnung ließ. „Das habe ich irgendwie verschwitzt“, gibt Regina zu. Immerhin: Diese Rechnung ist inzwischen beglichen, doch der Berg an Schulden bleibt.

Das Leben in Groß Klein ist kein leichter Weg. Regina weiß, dass sie langfristig Unterstützung braucht, und möchte sich Hilfe bei einer Schuldnerberatung suchen.

Die Folge von „Hartz und Herzlich“ wird am Donnerstag, 2. Januar, im Free-TV auf RTL2 ausgestrahlt. Es handelt sich dabei um eine Wiederholungsfolge, die vor Einführung des Bürgergelds aufgezeichnet wurde.