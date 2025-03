Bürgergeld: Rentnerin mit ihren Nerven am Ende – „Ich bezahle das nicht“

In Rahmen der Sozialreportage „Hartz und Herzlich“ begleitet RTLZwei Menschen in sozialen Brennpunkten mit Kameras durch ihren Alltag. Viele Protagonisten beziehen dabei staatliche Unterstützung, um ihren Alltag überhaupt bewältigen zu können. In einer neuen Folge „Hartz und Herzlich – Tag für Tag Rostock“ zeigen die Bewohner des Blockmacherrings, mit welchen Herausforderungen sie zu kämpfen haben.

Die Wohnungen sind dabei auf das Nötigste beschränkt und bieten keinerlei Luxus. Strom, Wasser und Gas gehören zur Grundversorgung – Rentnerin Regina hat nun aber selbst damit Probleme. Ihr Stromkasten ist defekt – trotz mehrmaligem Auffordern hat ihr bisher jedoch niemand geholfen!

Bürgergeld: Rentnerin lebt in großer Angst

Rentnerin Regina lebt seit Monaten in großer Angst: „Ich traue mich an keine Steckdose mehr dran. Ich habe richtig Angst!“ Ihr veralteter Stromkasten bereitet ihr großen Ärger. Die Hausverwaltung ist seit langem informiert – bisher jedoch ohne Erfolg: „Das interessiert die nicht.“ Nun platzt ihr die Hutschnur: „Ich gehe da nicht dran. Ich hole einen Elektriker, dass sie sofort herkommen sollen und dann bezahlen die das. Ich bezahle das nicht!“

+++ Bürgergeld: Rentnerin kommt an ihre Grenzen – „Ich kämpfe richtig“ +++

„Das ist ja wohl nicht normal! Vier Sicherungen sind durchgeknallt und ich hab auch schon ein paar Mal eine gewischt gekriegt“, macht sie ihrem Ärger weiter Luft. Inzwischen schränkt die Situation sogar massiv ihren Alltag ein: „Die Steckdosen sind mir alle durchgebrannt. Drei Stück innerhalb von fünf Tagen! Ich stecke auch nur noch eine Sache in die Steckdose. Wenn ich den Herd anmache, kann ich nichts anderes anmachen. Kann ich gar nicht, dann knallt mir alles durch!“

„Bürgergeld“: Rentnerin auf 180

Die Hausverwaltung scheint das jedoch nicht zu interessieren – und das obwohl sogar Lebensgefahr bestehen könnte: „Das interessiert die nicht, ob ich hier verrecke! Da kann ich gleich gegen die Wand reden.“ Die Rentnerin ist mit ihren Nerven am Ende: „Mir reicht’s! Ich kann froh sein, dass das nur zehn Ampere sind! Stell dir mal vor da wären 20, 30 Ampere drauf, ich würde auf dem Boden liegen.“

Die 71-Jährige ist so verzweifelt, dass sie sogar über Selbstjustiz nachdenkt: „Ich könnte explodieren! Ich reiße das Dreckvieh raus und schmeiß es da vorne vor die Tür. So weit bin ich!“ Zur Beruhigung hilft da nur eins: die Zoohandlung! „Da komme ich schon wieder etwas runter. Ich wollte mir nochmal zwei Knutschis holen, weil der eine allein ist und sich einsam fühlt. […] Ich sag immer Knutschi, die heißen Welse, weil die immer so an der Scheibe knutschen. Das sind Scheibenknutscher.“

RTL2 zeigt Folgen von „Hartz und herzlich – Tag für Tag Rostock“ immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.