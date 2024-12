Bürgergeld-Empfänger muss Geldstrafe zahlen – ihm bleibt nur ein Ausweg

In dieser Woche sendet RTL2 alte Folgen von „Hartz und herzlich“ im TV-Programm. In der Folge „Rückkehr in die Benz-Baracken (8)“ geht es unter anderem um Bürgergeld-Empfänger (zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch Hartz IV) Elvis. Dieser bekommt einen unschönen Brief von der Staatsanwaltschaft zugeschickt.

Dem „Hartz und herzlich“-Protagonisten soll eine sechstägige Haftstrafe antreten. Dieser kann er allerdings mit einem Bußgeld von über 100 Euro entgehen. Eine Summe, die der Bürgergeld-Empfänger nicht hat. Elvis bleibt daher nur eine Option.

Bürgergeld-Empfänger muss Geldstrafe zahlen

Warum der Bürgergeld-Empfänger Post von der Staatsanwaltschaft bekommt, ist ihm ein Rätsel. Er weiß nur, dass er das Bußgeld so schnell wie möglich zahlen muss, wenn er nicht ins Gefängnis kommen möchte. Also zieht Elvis los und fragt in der Nachbarschaft herum, wer ihm das Geld leihen könnte.

Nachdem er bei der ersten Adresse Pech hat, bekommt er die Summe bei dem zweiten Bekannten, den er fragt. Mit den Scheinen in der Jackentasche macht sich der Bürgergeld-Empfänger auf den Weg in die JVA Mannheim, um zu zahlen. Doch dort ist er an der falschen Adresse, wie er erfährt.

Bürgergeld-Empfänger kommt davon

Nachdem er es bei der Gerichtskasse und beim Rathaus probiert hat, wird er zum Schluss zum Vollstreckungsaußendienst geschickt. Dort kann er die Strafe dann endlich bezahlen. Vor Ort konnte man ihm jedoch auch nicht sagen, was ihm vorgeworfen wird. Das zählt für den Bürgergeld-Empfänger letzten Endes auch nicht – er ist einfach froh, dass die Sache erledigt ist.

RTL2 zeigt neue und alte Folgen täglich im Nachmittagsprogramm. Alle Staffeln gibt es in der Mediathek bei RTL+.