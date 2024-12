Bürgergeld: Paar bekommt saftigen Zuschuss – es fährt schnell über die Grenze

Wer sagt, dass das Leben auf Staatskosten stets trist sein muss? Bürgergeld-Empfänger Hannelore und Ralf, bekannt aus der RTL2-Doku „Hartz und herzlich“, beweisen das Gegenteil. Dank eines saftigen Zuschusses machen sie sich auf zu einem Abenteuer ins nahe Luxemburg – und das aus einem ganz besonderen Grund: günstige Zigaretten und Alkohol!

In der Magnerichstraße in Trier leben die beiden seit 36 Jahren von Hartz IV. An den finanziellen Spagat haben sich die 57-Jährigen längst gewöhnt. Doch eine Energiepauschale von 200 Euro sorgt für neue Möglichkeiten. Und was liegt näher, als das Geld bei einem Einkauf im Nachbarland zu investieren? Ralf zählt das Wichtigste auf: „Tabak, Fleisch, paar Kartoffeln und erstmal gehen wir uns ’ne Cola-Whiskey-Dose kaufen!“

Bürgergeld-Empfänger gönnen sich Trip nach Luxemburg

Mit nur 14 Kilometern zur Grenze ist Luxemburg praktisch um die Ecke. Dort sind Tabak und Alkohol deutlich billiger als in Deutschland. Ein Deal, den sich das Paar nicht entgehen lässt. Gemeinsam mit Ralfs Schwager Peter geht’s auf den „Kippen-Trip“. Die beiden Männer decken sich mit Tabak ein, während Hannelore den Einkauf organisiert. Auch der Rückweg wird nicht verschwendet.

Hannelore füllt die Vorratskammer mit Kartoffeln, während Ralf bequem im Auto sitzt und Anweisungen gibt. „Hol mal von die Tomate noch, hol zwei Kilo! Tomate geht immer“, ruft er seiner „Hanne“ zu. Peter ist der Gentleman und öffnet den Kofferraum, während Hannelore die schweren Säcke schleppt. Doch wie sehr hat sich der Einkauf und der spontane Trip über die Grenze gelohnt?

Der Ausflug hat das Paar insgesamt 120 Euro gekostet, ein Schnäppchen für die Waren, die sie mit nach Hause bringen.

Folgen von „Hartz und Herzlich“ laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.