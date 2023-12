Bürgergeld: Arbeitsloser teilt gegen das Jobcenter aus – „Die sollen sich was schämen!“

Bei diesem Thema versteht Matthias mal so gar keinen Spaß! Nachdem er vergebens versucht hatte, das Jobcenter telefonisch zu erreichen, rastet der ehemalige Türsteher komplett aus. Er lässt seiner Wut freien Lauf und pöbelt gegen die Mitarbeiter. Es wird laut und ausfallend.

Matthias ist einer der Protagonisten der Doku-Reportage „Hartz und Herzlich“. Seit einigen Jahren lebt er in Krefeld und ist auf finanzielle Unterstützung des Staates angewiesen. Nachdem seine Frau gestorben ist, fiel der Arbeitslose in eine lange Depression und wird langfristig als arbeitsunfähig eingestuft. Das bedeutet für ihn die Abhängigkeit vom Jobcenter. Als er nach dem Bearbeitungsstand eines Antrags fragen will, kommt es plötzlich zur Eskalation.

Bürgergeld: Arbeitloser Krefelder in der Warteschleife

Der ehemalige Türsteher hat ein wichtiges Anliegen und ruft daher beim Jobcenter an. Nachdem er nach minutenlanger Wartezeit niemanden erreicht, liegen seine Nerven blank. Er ist so frustriert, dass er gar nicht mehr an sich halten kann. „Ich hab langsam die Schnauze voll! Ich habe so einen Hass!“, sagt er wütend und schmeißt seine Lesebrille auf den Tisch.

„Meine Fresse, man wird so verarscht. Die sollten sich was schämen! Die Reichen werden immer reicher und wir Armen müssen gucken, wo wir bleiben“, sagt er. Trotzdem versucht er es nochmal beim Jobcenter. Als eine automatische Stimme mit ihm spricht und um seine Daten bittet, schreit er bloß: „Weiter, ihr Arschlöcher!“ Es ertönt ein „Leider haben wir ihre Angaben nicht verstanden“. Dazu fällt Matthias nur eins ein: „Du bist ja auch eine Pissnelke!“ Dann wird es sogar noch persönlicher.

Bürgergeld: Arbeitsloser rechnet mit Mitarbeitern ab

Wie es scheint, ist der Krefelder alles andere als begeistert, was die Mitarbeiter des Jobcenters angeht. Er behauptet, sie würden sich nicht richtig um seine Anliegen kümmern. „Die trinken doch den ganzen Tag nur Kaffee!“, ruft er aufgebracht.

Plötzlich geht jemand am anderen Ende der Leitung ran. Matthias ist wie ausgewechselt – fragt höflich nach dem Bearbeitungsstand seines Antrags und wünscht der Sachbearbeiterin noch einen „geschmeidigen Tag“.

RTL Zwei zeigt die Folgen „Hartz und Herzlich“ jeden Tag ab 16.05 Uhr im Programm oder im Vorfeld in der Mediathek bei RTL+.