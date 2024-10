Bürgergeld-Empfängerin Jasmin verliert ihr Baby im 8. Monat – „Es tut so weh“

Traurige Nachrichten von den „Hartz und Herzlich“-Protagonisten Jasmin und Maik. Das junge Ehepaar trauert um sein totes Kind. Die 20-Jährige verlor ihr Baby im achten Monat, nachdem das Herz des Mädchens im Mutterleib plötzlich aufgehört hatte, zu schlagen. Nun müssen die Bürgergeld-Empfänger die Beerdigung planen.

Bürgergeld-Empfänger in tiefer Trauer

Jasmin und Maik haben sich auf ihr zweites gemeinsames Kind gefreut. Sie hatten bereits alle wichtigen Vorkehrungen getroffen, um ihre Tochter zu empfangen. Doch fünf Wochen vor dem geplanten Geburtstermin hört das Herz des Babys noch im Mutterleib auf zuschlagen.

„Mir geht es den Umständen entsprechend natürlich“, so Jasmin in der neuen Folge von „Hartz und Herzlich“. Zum Zeitpunkt des Interviews war die Totgeburt bloß zwei Tage her. „Ich bin fast wöchentlich in der Klinik gewesen bzw. bei der Ärztin. Ich bin jedes Mal, wenn irgendwas war, hingegangen“, erzählt die Bürgergeld-Empfängerin unter Tränen.

Bürgergeld-Empfänger steht schwierige Aufgabe bevor

Die Trauer der jungen Eltern ist unendlich groß. „Es ist der Punkt, der mir am meisten weh tut. Zu wissen, dass sie eine Chance gehabt hätte. Es tut nur einfach weh. Am meisten tut es weh, weil es ein Wunschkind war. Wir haben uns so gefreut und es war alles da“, sagt sie weiter.

Nun muss sich das junge Ehepaar um die Beerdigung des Sternenkindes kümmern. „Nächste Woche haben wir den Termin zu ihrer Einäscherung. Vorher werde ich noch ihren Sarg bemalen. Auch, wenn sie tot ist, möchte ich jeden Schritt begleiten“, so Jasmin. Vor den beiden liegt eine schwere Zeit.

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.