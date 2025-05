Bürgergeld-Empfänger tönt vor Gericht: „Bisschen Staat fic*en“

Diesem Mann scheint so ziemlich alles am Allerwertesten vorbeizugehen. Chris aus Duisburg ist bei „Armes Deutschland“ besonders für seine ablehnende Haltung dem Thema Arbeit gegenüber bekannt. Der Bürgergeld-Empfänger kassiert lieber vom Staat, kümmert sich ansonsten aber nicht wirklich um die Regeln und Gesetze, die eigentlich auch für ihn gelten.

Ob Drogendeals im TV, offene Gespräche über Schwarzarbeit oder die Vorbereitungen für einen Porno-Dreh – Chris nimmt kein Blatt vor dem Mund. Und so kann sich der Bürgergeld-Empfänger auch in der neuen Folge „Armes Deutschland“ nur schwer zurückhalten, als er vor dem Amtsgericht in Duisburg einen alten Bekannten trifft, der sich gerade in einem Einsatzwagen der Polizei befindet. Jedoch nicht als Beamter.

Bürgergeld-Empfänger verhöhnt den Staat

Wegen des Vorwurfs, zwei Männer mit einem Messer bedroht zu haben, erschien der Arbeitslose zusammen mit seiner Mutter vor Gericht. Nicht jedoch, ohne einen kleinen Plausch mit seinem Bekannten zu halten.

„Was geht ab Bruder, biste im Knast, oder was?“, ruft Chris fröhlich. Und als dieser fragte, ob er für eine neue Sendung drehe, lachte Chris nur: „Bisschen Staat fic*en!“ Sympathisch. Vor Gericht hatte der 33-Jährige jedoch auch gut lachen.

++ Bürgergeld-Empfänger besäuft sich bei „Armes Deutschland“: Es kommt Erschreckendes zutage ++

„Freispruch“, freut sich der Duisburger beim Gang aus dem Gericht. Er sei bei seiner Geschichte geblieben, während die anderen alle „Scheiße gesagt“ hätten.

Nun denn, dann kann sich Chris ja seinem neuen Projekt widmen. Er will einen Porno drehen. Da er jedoch an einer „Latex-Allergie“ leidet, heißt es erst einmal, zum Arzt zu gehen. Er braucht eine Bestätigung des Mediziners, dass er an keinen sexuell übertragbaren Krankheiten leidet. Für den Mann, der mehrmals im Jahr ungeschützten Sexualverkehr praktiziert, gar nicht mal so risikofrei. Was bei dem Test herauskommt und ob das Projekt Porno sich erhärtet, siehst du in der neuen „Armes Deutschland“-Folge, die RTL Zwei am Dienstag (27. Mai 2025) ausstrahlt.