Bürgergeld-Empfänger erbt Vermögen: Jetzt hat er Spaß mit Porno-Stars

Manchmal liegt das Glück des einen im Unglück des anderen. So war es auch bei Frank aus Salzgitter in Niedersachsen. Viele Jahre lebte der 60-Jährige vom Bürgergeld. Doch dann verstarb im Jahr 2022 seine Tante Erika. Frank erbte ein Haus und einen sechsstelligen Geldbetrag. Aus dem Bürgergeld-Empfänger wurde plötzlich ein Mann ohne Geldsorgen.

Doch übertreiben will es der Salzgitteraner nicht. Die Einrichtung des Hauses soll, mit Ausnahme des alten Bades, dieselbe bleiben, wie bei Tante Erika. Modernen Schnickschnack braucht der Bürgergeld-Empfänger nicht. Ein wenig Luxus möchte er sich trotzdem gönnen.

Sexmesse statt Bürgergeld

So ist der Protagonist der RTL-Zwei-Doku „Hartz und herzlich“ Fan von Erwachsenenfilmen. Seine Lieblingsdarstellerin: Daynia. Und die möchte der 59-Jährige nun, begleitet von einem Drehteam, auf der Berliner Sex-Messe „Venus“ endlich einmal kennenlernen.

++ Bürgergeld-Empfängerin erlebt Camping-Schock – „350 Euro in Sand gesetzt“ ++

Gesagt, getan. Mit dem Zug reist Frank nach Berlin, und besucht dort die größte Sexmesse des Landes. Zwischen Pornostars und heißem Spielzeug lässt es sich der einstige Bürgergeld-Empfänger gut gehen. Das Angebot zur Teilnahme an einer Live-Sex-Show schlug er zwar aus, seinem Idol jedoch kam er ganz nah. Etwas verlegen wechselte er mit der Porno-Darstellerin ein paar Worte, konnte sogar ein Autogramm von der blonden Schönheit abstauben, schließlich sei das, was sie leiste, „Hochleistungssport hoch zehn“, findet Frank.

Ex-Bürgergeld-Empfänger will nach New York

Doch der Besuch der Sexmesse ist nicht das einzige, was sich Frank nun gönnen will. „Ich bin 60 Jahre, ich will einmal New York sehen, bevor ich den Arsch zukneife“, so der 60-Jährige. Ein Traum, der jahrelang weit weg war. „Natürlich nicht. Woher denn? Hartz-4-er fliegen nicht nach New York, die gehen in den Stadtpark Enten füttern.“

Und auch dieser Traum soll wahr werden. Der Esta-Antrag ist gestellt, die Taschen sind gepackt, der Big Apple kann kommen. Die ganze Geschichte von Frank kannst du am 7. Januar 2025 um 21.15 Uhr bei RTL Zwei, oder vorab bei RTL Plus sehen.