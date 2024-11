Bürgergeld-Empfängerin hat Mietschulden – Sohn will Jobcenter austricksen, um an Geld zu kommen

Bürgergeld-Empfängerin Petra hat ein Problem – ein sehr großes! Die „Hartz und herzlich“-Protagonistin hat Mietschulden, doch weiß nicht, wie sie diese zurückzahlen soll. Ihre Kinder wollen helfen.

Sohn Pascal hat eine Idee. Er will das Jobcenter austricksen, um an Geld zu kommen. Wie das klappen kann? Dafür hat er einen genauen Plan!

Bürgergeld: Mietvertrag macht Empfängerin Probleme

Das ganze Dilemma von Petra begann im Mai 2024. Da fasste sie den Entschluss, mit ihren Kindern Pascal und Selina von Mannheim nach Dessau zu ziehen, wie die „tz“ berichtet. Ihr Freund hatte den drei eine Wohnung in der Stadt in Sachsen-Anhalt vermittelt. Sofort machte sich die Bürgergeld-Empfängerin mit ihrem Nachwuchs auf.

+++ Bürgergeld-Empfänger nach Beschluss vom Amt auf 180 – „Ich rufe gleich den Anwalt an“ +++

Die Zelte in der alten Heimat brachen sie ab, zumindest so weit möglich. Was ihre alte Bleibe betraf, gestaltete sich das nämlich schwieriger als gedacht. Der Mietvertrag sah eine dreimonatige Kündigungsfrist vor. So schnell wie erhofft, wurde Petra ihre Wohnung in Mannheim daher nicht los.

So will Sohn Pascal das Jobcenter austricksen

Auch, wenn sie längst ausgezogen war, musste sie noch Miete zahlen. Offenbar tat die Zweifach-Mutter das aber nicht und so hat sie jetzt Mietschulden. Rund 2.500 Euro sind fällig, hinzu kommen 1.687 Euro Renovierungskosten. Insgesamt verlangt der ehemalige Vermieter der Bürgergeld-Empfängerin 4.200 Euro.

Geld, das Petra so schnell nicht aufbringen kann. Sie versuchte daher ein Darlehen vom Jobcenter zu erhalten, kassierte aber eine Absage. Eine Entscheidung, die sie laut der „tz“ anfechten möchte. Sohn Pascal hat hingegen noch eine andere Idee, wie sie vielleicht doch noch ans Geld vom Jobcenter kommen könnten. „Versuch, das über unsere Sachbearbeiterin zu machen. Vielleicht sagt dann das ‚Junge Jobcenter‘, dass es eine Zumutung für Selina und mich ist“, so sein Plan. Mit dem Tod seiner Mutter eines Tages würden er und seine Schwester die Schulden erben.

Vorerst versuchen die drei alles, um irgendwie das Darlehen zu bekommen. Sollten sie damit aber trotz aller Bemühungen keinen Erfolg haben, ziehen sie das letzte Mittel in Betracht: Sie würden dann arbeiten gehen.

Nach ihrem Umzug nach Dessau kehrten Petra, Pascal und Selina wieder nach Mannheim zurück. Dort leben sie inzwischen wieder in den Benz-Baracken.