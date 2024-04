Bürgergeld-Empfängerin tappt für Traumwohnung in die Schuldenfalle – „Brauche ja was zum Leben“

In der bewegenden TV-Doku „Hartz und herzlich“ auf RTL Zwei werden Schicksale von Menschen beleuchtet, die jeden Tag um ihre finanzielle Existenz ringen. Eine von ihnen ist Bürgergeld-Empfängerin Christine. Die 46-Jährige wagte gemeinsam mit ihrer Tochter Sophie einen Neuanfang und zog aus den Baracken aus.

Doch jetzt plagen die kleine Familie bereits neue Probleme…

Bürgergeld-Empfängerin klagt über Schulden

Sie tauscht den Schimmel gegen Schulden ein. Die Alleinerziehende sah sich gezwungen, ihre alte schimmelbefallene Wohnung zu verlassen. Dabei konnte sie die dreimonatige Kündigungsfrist nicht einhalten. Ein fataler Fehler, der ihr zu schaffen macht. „Ich weiß, dass die Miete von der alten Wohnung nicht übernommen wurde“, erzählt Bürgergeld-Empfängerin Christine mit Bestimmtheit. Ihr war bewusst, dass die Kosten für den vorzeitigen Umzug auf ihre Schultern fallen würden.

+++ Bürgergeld- Empfänger klagt über Nebenjob – „Mich stören die Arbeitszeiten“ +++

Der Umzug in die neue Bleibe war für Christine ein großer Traum, der endlich in Erfüllung ging. Doch dieser Traum kam mit einem hohen Preis. Durch das Nicht-Einhalten der Kündigungsfrist und die anfallenden Renovierungskosten türmt sich nun ein Schuldenberg auf, der Christine schwer auf den Schultern lastet. „Ich weiß keinen genauen Betrag“, gibt sie zu, aber ihre Schätzungen sind besorgniserregend: „Es könnte sein, dass ich 6.000 Euro zurückzahlen muss.“

Mit dem Rücken zur Wand überlegt Christine, wie sie diesen Schuldenberg bewältigen kann, ohne ihre ohnehin schon angespannte finanzielle Lage weiter zu verschärfen. „Klar werde ich eine Ratenzahlung vereinbaren“, so ihr Plan. Doch mehr als 20 Euro im Monat kann und will sie nicht abzweigen, denn „ich brauche ja auch was zum Leben.“

RTL2 zeigt die Folge „Hartz und Hertzlich: Liebesaus“ am Mittwoch (17. April) um 17.05 Uhr oder schon vorher bei RTL Plus.