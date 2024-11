Bürgergeld-Empfänger bekommen Post vom Jobcenter – und fallen aus allen Wolken

In den neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock sehen die RTL2-Zuschauer, wie es um das Ehepaar Jasmin und Maik steht. Die Bürgergeld-Empfänger leben weiterhin mit ihrem Sohn Lennox in der Wohnung im Blockmacherring. An ihrer finanziellen Lage hat sich ebenfalls nichts geändert.

Die beiden sind weiterhin von staatlicher Unterstützung abhängig und müssen sich ihr Geld streng einteilen. In letzter Zeit haben sich allerdings zahlreiche Briefe vom Jobcenter bei den beiden angestaut. Bürgergeld-Empfängerin Jasmin macht sich daran, den Papierkram abzuarbeiten und fällt dabei plötzlich aus allen Wolken.

Bürgergeld-Empfänger droht Ärger mit dem Jobcenter

Sage und schreibe sechs ungeöffnete Briefe vom Jobcenter Rostock warten auf Jasmin. Sie und ihr Mann werden darin zur Mitwirkung aufgefordert und müssen Kontoauszüge der letzten drei Monate vorzeigen. Außerdem müssen sich die beiden auf eine Ratenzahlung mit dem Amt einigen, um ihre Schulden abzubezahlen.

+++ Bürgergeld-Empfänger bekommt Führerschein geschenkt – doch DAMIT hat niemand gerechnet +++

Das Jobcenter verlangt nämlich 1.400 Euro Kaution, 700 Euro Erstausstattung und Kindergeld zurück. Jasmin schlägt vor, die Summe in Raten abzubezahlen und sich das Ganze dann an das Bürgergeld anrechnen zu lassen. „Natürlich ist weniger nicht gut, aber es gibt ja eh mehr Bürgergeld. Das ist dann etwas entspannter“, so die 20-Jährige. Kurz darauf folgt jedoch der Schock.

Bürgergeld-Empfänger schockiert

In dem Schreiben vom Jobcenter steht laut Jasmin drin, dass sowohl sie als auch ihr Sohn auch zur Kasse gebeten werden. „Warum soll ich denn da die ganze Summe auch zurückzahlen? Und Lennox dann auch nochmal? Das muss mir jemand erklären“, so die Bürgergeld-Empfängerin.

+++ Bürgergeld-Empfänger auf 180 – „Wofür gehe ich überhaupt arbeiten?“ +++

Kurz danach kommt jedoch Licht ins Dunkle: Es handelt sich bei dem Schreiben nicht etwa um eine doppelte Rückzahlung, sondern um die Abschrift, die Jasmin für ihren Ehemann Maik bekommt. Somit muss das Ehepaar die Schulden nur einmal an das Jobcenter Rostock zurückzahlen.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die neuen Folgen von „Hartz und Herzlich“ aus Rostock laufen unter der Woche ab 18.05 Uhr im TV-Programm von RTL2. Nachher gibt es die Sendung auch in der Mediathek bei RTL+.