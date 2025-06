Bürgergeld: Arbeitslose sucht Job – nach drei Jahren hat das Warten ein Ende

Der Kampf gegen Armut und existenzielle Sorgen prägt das Leben vieler Bewohner in den Mannheimer Benz-Baracken. Bürgergeld und staatliche Unterstützung sind fester Bestandteil des Alltags. Eine, die ihr Leben vor Ort über Jahre hinweg mit der Kamera geteilt hat, ist Petra. Sechs Jahre lang war sie das Gesicht der Sozial-Doku „Hartz und herzlich.“

Doch dann der Rückzug: Petra verabschiedete sich von der Kamera, zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Nach Jahren im Rampenlicht wollte sie sich voll auf ihre Kinder und sich selbst konzentrieren. Nun ist die gebürtige Ludwigshafenerin wieder zurück und hat Großes vor!

Bürgergeld-Doku: Bekanntes Gesicht kehrt zurück

Petra ist zurück – und das mit einem ganz neuen Lebensgefühl. Die dreifache Mutter hat in den vergangenen Monaten einiges hinter sich gelassen und noch mehr vor sich. Vor allem in ihre Familie und auch in die Suche nach einem Job hat Petra viel Zeit investiert. Drei Jahre war sie arbeitslos, doch damit ist jetzt Schluss. Petra startet wieder im Berufsleben durch. Und das Beste: Ihr neuer Job ist sogar schon in trockenen Tüchern. In Kürze wird sie eine Stelle als Hauswirtschafterin antreten.

Auch in der Zeit ohne Kamera war Petra nicht untätig.

Bürgergeld: Petra packt’s an

Zuletzt fing Petra durch eine Maßnahme vom Jobcenter eine Weiterbildung als Altenpflegehelferin an. Neben einer Vollzeitarbeitsstelle wollte die Bewohnerin der Mannheimer Benz-Baracken auch eine Schulung durchlaufen.

Der Rückkehr ins Berufsleben sieht sie positiv entgegen. „Ich befürworte, dass ich wieder arbeiten gehe. Weil die Jahre, die ich jetzt zu Hause sitze, gehen mir so langsam auf den Geist“, erzählt sie. Auch charakterlich hat sich die Dreifach-Mutter weiterentwickelt. Sie sei viel selbstbewusster geworden und steht mehr im Leben.

Die Folge wurde am 2. Juni im TV ausgestrahlt und stammt aus Staffel 11 – aufgezeichnet wurde sie bereits vor einiger Zeit. Zuletzt zeigte RTL2 noch aktuelle Ausgaben von „Hartz und Herzlich.“