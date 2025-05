Bürgergeld: Sechsfach-Mutter hat Job in Aussicht – es wäre das erste Mal

Bei „Hartz und Herzlich“-Protagonistin Sandra hat sich in den letzten Jahren viel getan. Nicht nur hat es die Sechsfach-Mutter vom Bürgergeld weggeschafft, sondern auch ein langersehnter Traum ist zum Greifen nahe. In wenigen Wochen zieht sie mit ihrer Familie in den hohen Norden.

Doch der Neustart im Eigenheim ist nicht nur ein Tapetenwechsel. Sandra möchte auch beruflich endlich durchstarten. Vor Ort will sie wieder Fuß auf dem Jobmarkt fassen.

Vom Bürgergeld zum Eigenheim: Sandra hat’s geschafft

Sandra ist im Glück: Die ehemalige Bürgergeld-Empfängerin kann schon bald in ihr neues Eigenheim ziehen. Mitsamt ihren Kindern und Ehemann Tino geht es für die Rostocker endlich raus aus dem Blockmacherring. In wenigen Tagen steht der Umzug nach Ostfriesland an – es geht in die Nähe von Aurich. Das Haus hat Sandra über Ebay erworben – und es kommt noch besser.

Die 37-Jährige hat bei jemandem einen Job in Aussicht, der Schafe und Schweine großzieht. Noch ist nichts unterschrieben, doch die Chance ist da und für Sandra wäre das ein Novum. Seit sie mit 17 ihr erstes Kind bekam, war sie nie berufstätig. Auch den nächsten großen Schritt will die „Hartz und Herzlich“-Protagonistin anpacken.

Bürgergeld: Sandra hat Großes vor

Damit Arbeit und Alltag mit Kindern unter einen Hut passen, will Sandra nun auch den Führerschein machen. „Aber erst mal muss ein bisschen Kohle reinkommen, damit wir sagen können: Jetzt geht es“, erklärt sie realistisch, aber zuversichtlich.

Ehemann Tino, der als Sicherheitsmitarbeiter arbeitet, trägt bisher die finanzielle Hauptlast. Doch Sandra will nun ihren Teil beitragen und verfolgt noch eine zweite kleine Geschäftsidee.

Am Warnemünder Strand fand Sandra kürzlich zwei große Bernsteine. Vier und zwei Gramm schwer, perfekt für Kettenanhänger. Ob sie die Schmuckstücke selbst behält oder verkauft, ist noch offen. Fest steht: Ihr Hobby soll sie auch im neuen Zuhause begleiten und den ein oder anderen Euro in die Haushaltskasse spielen.